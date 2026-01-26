Затримано військового, який "зливав" ворогу локації ППО біля українських аеродромів, - СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Миколаївщині ще одного російського інформатора. Ним виявився завербований ворогом 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ.

Які дані зрадник передавав ворогу?

Як встановило розслідування, фігурант "зливав" до РФ дані про систему ППО поблизу оперативних аеродромів українських військ.

Зокрема, задокументовано, як під час повітряної тривоги інформатор, перебуваючи на чергуванні, фіксував на камеру телефону монітор із секретним програмним забезпеченням.

"Також він передав ворогу дані про напрямки вильоту авіації ЗСУ та бойові позиції підрозділів української ППО.

За допомогою розвідданих рашисти сподівалися вдарити по аеродромах Сил оборони "в обхід" радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп", - йдеться у повідомленні.

Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали інформатора одразу після першого сеансу зв’язку з окупантами. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

Встановлено, що фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли писав прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на РФ.

Що загрожує?

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);
  •  ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Чергова мерзенна гнида...
26.01.2026 10:20 Відповісти
Бездіяльність стефанчуків-зеленського-шмигаля-свириденко упродовж 4 років щодо посилення покарання коригувальників, призводить до збільшення смертей в Україні!
26.01.2026 13:00 Відповісти
Розстріляти і конфіскувати все …… За ради грошей , виродок , вбивав побратимів і дітей
26.01.2026 15:19 Відповісти
А він живий...?
26.01.2026 18:18 Відповісти
3.14дарас вонючий...!
26.01.2026 10:23 Відповісти
А держ.зрада тут не проходить?Він таки присягав на вірність Україні.
26.01.2026 10:27 Відповісти
хто каже що він присягав?😳
якщо не складеш присяги до не заставлять візьмуть служить?🤣
26.01.2026 14:18 Відповісти
звісно що не візьмуть! після підготовки у в/ч, повинен присягнути, відмова - вважається ухиленням від мобілізації та тягне за собою кримінальну відповідальність!
26.01.2026 14:59 Відповісти
Чувак народився 2004/5 року, як моя донька. Писав прокремлівські коментарі... Ти б гадьониш хоч раз до стоматолога потрапив за совка
26.01.2026 10:27 Відповісти
Зрадників потрібно знищувати 😡
26.01.2026 10:27 Відповісти
Що за дурня?! А де звинувачення у державній зраді? На пожиттєве! Треба було його звинуватити у дрібному *********** - 15 діб умовно.
26.01.2026 10:27 Відповісти
Не погано було б повісити прилюдно на площі, та показати в телемарахвоні!
26.01.2026 10:32 Відповісти
Повністью з вами згоден. Вже майже п'ятий рік іде Екзистенційна війна а наше суспільство ще якось ще й досі не збагнуло що це конфлікт, у якому на кону стоїть саме існування держави, нації або народу. Для України це боротьба за виживання проти агресії росії, і тому такий підхід ,,у білих рукавичках''- дотримання законів і процедур мирного часу , і м'ягке покарання щодо внутрішніх ворогів, є неефективним або навіть самогубним., Бо як бачимо ця навала внутрішніх зрадників- інформаторів, шпигунів, паліів не зменшується. Жодного тиждня ато й дня не минає без новин про них.....І це тільки про тих, яких виявили і спіймали....А скільеи іх ще десь бігає....Чому британці вже в перший рік Другоі Світовоі війни зрозуміли всю небезпеку цієі загрози, і негайно внесли зміни до законодавства і ввели смертну кару як покарання за такий злочин. І коли там ловили місцевого шпигуна (а там як не дивно теж було багато прихильників ницистськоі ідеологіі) його вішали. Мало того, його мав повісити хтось з найближчих родичів : мати, батько або дружина.... Якщо родич відмовлявся-вішали обох... І це дієво працювало....Треба й нам вже давно змінювати й наше законодавство під реаліі війни, бо інакше нам цю навалу внутрішніх ворогів не зупинити і не перемогти....
26.01.2026 15:31 Відповісти
Мої знайому ППО вже давно говорять, що йде злив з розміщенням вогневих груп і РЕБ, шахіди оминають їх розміщення, або ж піднімаються на висоту недосяжну для ППО.
26.01.2026 10:42 Відповісти
Значна кількість цих вогневих груп весь час на одних і тих самих позиціях розташовуються. Повз них проїздять сотні авто...серед сотен водіїв з великою вірогідністю знайдеться пару гнід....
26.01.2026 11:16 Відповісти
Не розташовуються. Переміщаються під час відбиття атаки. На те вони і мобільні. Не несіть дурню.
26.01.2026 13:20 Відповісти
Я раз за разом бачу в одних і тих самих місцях мобільні вогневі групи, коли під час тривог повертаюсь з роботи додому. І ні, я не писав про всі - я написав "значна кількість".
Насправді - кількість позицій обмежена - ніхто не розташовує мобільні возневі групи у щільній міській забудові, бо збитий шахед не має падати на житлові будинки.
26.01.2026 13:54 Відповісти
Що ви мелете? Мобільні- на те вони і мобільні, під час атаки видвигаються на напрями з яких йде атака. За одну ніч можуть змінити багато разів позицію, і не тільки позицію а і засоби ппо.
26.01.2026 14:00 Відповісти
" і не тільки позицію а і засоби ппо"

Якщо команда виїхала на пікапі з кулеметом - то вони й будуть на пікапі з кулеметом і нічого не змінюватимуть. Висуваются вони просто на зручні для перехоплення стандартні напрямки. Куди саме я не писатиму, не дочекаєтесь.
26.01.2026 14:25 Відповісти
Та нормально так вистріли ППО перехрещують небо над містом вздовж і в поперек. Стараються щоб за містом, але вже як вдасця.
27.01.2026 01:31 Відповісти
"небо над містом" - це не показник. Позиції виставляються так, щоб у секторі обстрілу не було висоток і щоб шахед не впав на будинок. Тому й кількість таких позицій у місті досить обмежена.
27.01.2026 11:25 Відповісти
Треба військово-польовий суд для таких гнид
26.01.2026 11:00 Відповісти
Коли закриють телеграм канали ? через них ворог намагаєтся вербувати бидло для диверсій ,ну а влада використовує щоб мочити опонентів і піднімати рейтинг ,в країні війна з найкривавішим ворогом ,про які вибори може йти мова ?
26.01.2026 11:10 Відповісти
Треба гострити палі і по законах військового часу.
26.01.2026 11:58 Відповісти
12 років? Типу час на перевиховання?
26.01.2026 12:11 Відповісти
перевірте батьків
26.01.2026 12:29 Відповісти
Хтось розказував що спеці купляють в ломбарді телефон, записують на нього різну дурню і підкидають в карман затриманому. Мотиви можуть бути різні- від особистої помсти до вислужування перед керівництвом.
Суд слідчі повинні довести, хоча- якщо це одні і ті ж люди....
26.01.2026 13:26 Відповісти
дуже малі терміни ув'язнення для таких тяжких злочинів у воєнний стан..... пожиттєв повинно бути, не інакше
26.01.2026 15:26 Відповісти
ТЦК бусифікували ФСбешного спеца, той попав на передову і влаштував диверсію, спалив пару танків чи отруїв солдаь.
Хтось взагалі перевіряє кого ловлять ТЦК чи там тільки план на бусифікацію.
26.01.2026 16:09 Відповісти
Ну да 21 год и тцк бусификовали , все логично )
27.01.2026 02:41 Відповісти
Прив'язати до сопла літака і спалити гниду!
26.01.2026 17:08 Відповісти
ни о чем.лет 7 отсидит и выйдет
26.01.2026 22:00 Відповісти
СБУ вже зловило "зрадника прикордонника" в Чернігівській області. Не поспішайте! Може невдовзі будуть вибачатись. Почекаєм пару тижнів.
27.01.2026 03:02 Відповісти
Я в шоці від цих термінів покарання. 12 років. То він тільки радий буде бути нагодований та в тепл,і а не типу в окопі, і для других таких ждунів це тільки заоохочення. Граємось у демократію. Та з такими підходами країна закінчиться...
27.01.2026 07:49 Відповісти
 
 