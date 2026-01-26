Задержан военный, который "сливал" врагу локации ПВО возле украинских аэродромов, - СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины задержала в Николаевской области еще одного российского информатора. Им оказался завербованный врагом 21-летний военнослужащий одного из подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какие данные предатель передавал врагу?

Как установило расследование, фигурант "сливал" в РФ данные о системе ПВО вблизи оперативных аэродромов украинских войск.

В частности, задокументировано, как во время воздушной тревоги информатор, находясь на дежурстве, фиксировал на камеру телефона монитор с секретным программным обеспечением.

"Также он передал врагу данные о направлениях вылета авиации ВСУ и боевые позиции подразделений украинской ПВО.

С помощью разведданных рашисты надеялись нанести удар по аэродромам Сил обороны "в обход" радиолокационных станций и мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.

Задержание предателя

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали информатора сразу после первого сеанса связи с оккупантами. Одновременно были проведены комплексные меры по обеспечению безопасности позиций украинских войск.

Установлено, что фигурант попал в поле зрения российских спецслужб, когда писал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах.

Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на РФ.

Что грозит?

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированная продажа или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.