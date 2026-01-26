Задержан военный, который "сливал" врагу локации ПВО возле украинских аэродромов, - СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины задержала в Николаевской области еще одного российского информатора. Им оказался завербованный врагом 21-летний военнослужащий одного из подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

предатель из Николаевской области

Какие данные предатель передавал врагу?

Как установило расследование, фигурант "сливал" в РФ данные о системе ПВО вблизи оперативных аэродромов украинских войск.

В частности, задокументировано, как во время воздушной тревоги информатор, находясь на дежурстве, фиксировал на камеру телефона монитор с секретным программным обеспечением.

"Также он передал врагу данные о направлениях вылета авиации ВСУ и боевые позиции подразделений украинской ПВО.

С помощью разведданных рашисты надеялись нанести удар по аэродромам Сил обороны "в обход" радиолокационных станций и мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.

Задержание предателя

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали информатора сразу после первого сеанса связи с оккупантами. Одновременно были проведены комплексные меры по обеспечению безопасности позиций украинских войск.

Установлено, что фигурант попал в поле зрения российских спецслужб, когда писал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах.

Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на РФ.

Что грозит?

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);
  •  ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированная продажа или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Чергова мерзенна гнида...
26.01.2026 10:20 Ответить
Що за дурня?! А де звинувачення у державній зраді? На пожиттєве! Треба було його звинуватити у дрібному *********** - 15 діб умовно.
26.01.2026 10:27 Ответить
А держ.зрада тут не проходить?Він таки присягав на вірність Україні.
26.01.2026 10:27 Ответить
26.01.2026 10:20 Ответить
Бездіяльність стефанчуків-зеленського-шмигаля-свириденко упродовж 4 років щодо посилення покарання коригувальників, призводить до збільшення смертей в Україні!
26.01.2026 13:00 Ответить
Розстріляти і конфіскувати все …… За ради грошей , виродок , вбивав побратимів і дітей
26.01.2026 15:19 Ответить
А він живий...?
26.01.2026 18:18 Ответить
3.14дарас вонючий...!
26.01.2026 10:23 Ответить
26.01.2026 10:27 Ответить
хто каже що він присягав?😳
якщо не складеш присяги до не заставлять візьмуть служить?🤣
26.01.2026 14:18 Ответить
звісно що не візьмуть! після підготовки у в/ч, повинен присягнути, відмова - вважається ухиленням від мобілізації та тягне за собою кримінальну відповідальність!
26.01.2026 14:59 Ответить
Чувак народився 2004/5 року, як моя донька. Писав прокремлівські коментарі... Ти б гадьониш хоч раз до стоматолога потрапив за совка
26.01.2026 10:27 Ответить
Зрадників потрібно знищувати 😡
26.01.2026 10:27 Ответить
26.01.2026 10:27 Ответить
Не погано було б повісити прилюдно на площі, та показати в телемарахвоні!
26.01.2026 10:32 Ответить
Повністью з вами згоден. Вже майже п'ятий рік іде Екзистенційна війна а наше суспільство ще якось ще й досі не збагнуло що це конфлікт, у якому на кону стоїть саме існування держави, нації або народу. Для України це боротьба за виживання проти агресії росії, і тому такий підхід ,,у білих рукавичках''- дотримання законів і процедур мирного часу , і м'ягке покарання щодо внутрішніх ворогів, є неефективним або навіть самогубним., Бо як бачимо ця навала внутрішніх зрадників- інформаторів, шпигунів, паліів не зменшується. Жодного тиждня ато й дня не минає без новин про них.....І це тільки про тих, яких виявили і спіймали....А скільеи іх ще десь бігає....Чому британці вже в перший рік Другоі Світовоі війни зрозуміли всю небезпеку цієі загрози, і негайно внесли зміни до законодавства і ввели смертну кару як покарання за такий злочин. І коли там ловили місцевого шпигуна (а там як не дивно теж було багато прихильників ницистськоі ідеологіі) його вішали. Мало того, його мав повісити хтось з найближчих родичів : мати, батько або дружина.... Якщо родич відмовлявся-вішали обох... І це дієво працювало....Треба й нам вже давно змінювати й наше законодавство під реаліі війни, бо інакше нам цю навалу внутрішніх ворогів не зупинити і не перемогти....
26.01.2026 15:31 Ответить
Мої знайому ППО вже давно говорять, що йде злив з розміщенням вогневих груп і РЕБ, шахіди оминають їх розміщення, або ж піднімаються на висоту недосяжну для ППО.
26.01.2026 10:42 Ответить
Значна кількість цих вогневих груп весь час на одних і тих самих позиціях розташовуються. Повз них проїздять сотні авто...серед сотен водіїв з великою вірогідністю знайдеться пару гнід....
26.01.2026 11:16 Ответить
Не розташовуються. Переміщаються під час відбиття атаки. На те вони і мобільні. Не несіть дурню.
26.01.2026 13:20 Ответить
Я раз за разом бачу в одних і тих самих місцях мобільні вогневі групи, коли під час тривог повертаюсь з роботи додому. І ні, я не писав про всі - я написав "значна кількість".
Насправді - кількість позицій обмежена - ніхто не розташовує мобільні возневі групи у щільній міській забудові, бо збитий шахед не має падати на житлові будинки.
26.01.2026 13:54 Ответить
Що ви мелете? Мобільні- на те вони і мобільні, під час атаки видвигаються на напрями з яких йде атака. За одну ніч можуть змінити багато разів позицію, і не тільки позицію а і засоби ппо.
26.01.2026 14:00 Ответить
" і не тільки позицію а і засоби ппо"

Якщо команда виїхала на пікапі з кулеметом - то вони й будуть на пікапі з кулеметом і нічого не змінюватимуть. Висуваются вони просто на зручні для перехоплення стандартні напрямки. Куди саме я не писатиму, не дочекаєтесь.
26.01.2026 14:25 Ответить
Та нормально так вистріли ППО перехрещують небо над містом вздовж і в поперек. Стараються щоб за містом, але вже як вдасця.
27.01.2026 01:31 Ответить
"небо над містом" - це не показник. Позиції виставляються так, щоб у секторі обстрілу не було висоток і щоб шахед не впав на будинок. Тому й кількість таких позицій у місті досить обмежена.
27.01.2026 11:25 Ответить
Треба військово-польовий суд для таких гнид
26.01.2026 11:00 Ответить
Коли закриють телеграм канали ? через них ворог намагаєтся вербувати бидло для диверсій ,ну а влада використовує щоб мочити опонентів і піднімати рейтинг ,в країні війна з найкривавішим ворогом ,про які вибори може йти мова ?
26.01.2026 11:10 Ответить
Треба гострити палі і по законах військового часу.
26.01.2026 11:58 Ответить
12 років? Типу час на перевиховання?
26.01.2026 12:11 Ответить
перевірте батьків
26.01.2026 12:29 Ответить
Хтось розказував що спеці купляють в ломбарді телефон, записують на нього різну дурню і підкидають в карман затриманому. Мотиви можуть бути різні- від особистої помсти до вислужування перед керівництвом.
Суд слідчі повинні довести, хоча- якщо це одні і ті ж люди....
26.01.2026 13:26 Ответить
дуже малі терміни ув'язнення для таких тяжких злочинів у воєнний стан..... пожиттєв повинно бути, не інакше
26.01.2026 15:26 Ответить
ТЦК бусифікували ФСбешного спеца, той попав на передову і влаштував диверсію, спалив пару танків чи отруїв солдаь.
Хтось взагалі перевіряє кого ловлять ТЦК чи там тільки план на бусифікацію.
26.01.2026 16:09 Ответить
Ну да 21 год и тцк бусификовали , все логично )
27.01.2026 02:41 Ответить
Прив'язати до сопла літака і спалити гниду!
26.01.2026 17:08 Ответить
ни о чем.лет 7 отсидит и выйдет
26.01.2026 22:00 Ответить
СБУ вже зловило "зрадника прикордонника" в Чернігівській області. Не поспішайте! Може невдовзі будуть вибачатись. Почекаєм пару тижнів.
27.01.2026 03:02 Ответить
Я в шоці від цих термінів покарання. 12 років. То він тільки радий буде бути нагодований та в тепл,і а не типу в окопі, і для других таких ждунів це тільки заоохочення. Граємось у демократію. Та з такими підходами країна закінчиться...
27.01.2026 07:49 Ответить
 
 