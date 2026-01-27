Уклонист из Полтавщины по заказу РФ корректировал обстрелы и распространял фейки о ВСУ, - СБУ
Служба безопасности задержала в Полтавской области еще одного агента ФСБ. Им оказался 40-летний уклонист, который скрывался от мобилизации и одновременно помогал рашистам обстреливать центральный регион Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предателе?
Установлено, что фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал в Телеграм-каналах провокационные сообщения, в которых дискредитировал Силы обороны.
После вербовки он выбрал себе агентурный псевдоним и начал тайком, преимущественно в темное время суток, обходить местность и фиксировать локации украинских войск.
"Больше всего разведвылазок агента задокументировано во время воздушных тревог вблизи областного центра, где он пытался выявить маршруты движения и боевые позиции мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.
Враг хотел "обойти" нашу ПВО
С помощью агентурных данных рашисты надеялись "обойти" украинскую ПВО во время новой серии ракетно-дроновых атак по городу.
Кроме этого, ФСБ надеялась получить от своего пособника информацию о пунктах базирования учебных центров (полигонов) ВСУ, по которым враг готовил воздушный удар.
СБУ задокументировала, что злоумышленник также продолжал распространять фейки об украинских защитниках в Телеграм-каналах.
Задержание
Сотрудники Службы безопасности разоблачили фигуранта, поэтапно задокументировали его преступления и задержали. Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
