Уклонист из Полтавщины по заказу РФ корректировал обстрелы и распространял фейки о ВСУ, - СБУ

Служба безопасности задержала в Полтавской области еще одного агента ФСБ. Им оказался 40-летний уклонист, который скрывался от мобилизации и одновременно помогал рашистам обстреливать центральный регион Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предателе?

Установлено, что фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал в Телеграм-каналах провокационные сообщения, в которых дискредитировал Силы обороны.

После вербовки он выбрал себе агентурный псевдоним и начал тайком, преимущественно в темное время суток, обходить местность и фиксировать локации украинских войск.

"Больше всего разведвылазок агента задокументировано во время воздушных тревог вблизи областного центра, где он пытался выявить маршруты движения и боевые позиции мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.

Враг хотел "обойти" нашу ПВО

С помощью агентурных данных рашисты надеялись "обойти" украинскую ПВО во время новой серии ракетно-дроновых атак по городу.

Кроме этого, ФСБ надеялась получить от своего пособника информацию о пунктах базирования учебных центров (полигонов) ВСУ, по которым враг готовил воздушный удар.

СБУ задокументировала, что злоумышленник также продолжал распространять фейки об украинских защитниках в Телеграм-каналах.

Задержание

Сотрудники Службы безопасности разоблачили фигуранта, поэтапно задокументировали его преступления и задержали. Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

⁠ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.