Уклонист из Полтавщины по заказу РФ корректировал обстрелы и распространял фейки о ВСУ, - СБУ

Служба безопасности задержала в Полтавской области еще одного агента ФСБ. Им оказался 40-летний уклонист, который скрывался от мобилизации и одновременно помогал рашистам обстреливать центральный регион Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предателе?

Установлено, что фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал в Телеграм-каналах провокационные сообщения, в которых дискредитировал Силы обороны.

предатель из Полтавщины

После вербовки он выбрал себе агентурный псевдоним и начал тайком, преимущественно в темное время суток, обходить местность и фиксировать локации украинских войск.

"Больше всего разведвылазок агента задокументировано во время воздушных тревог вблизи областного центра, где он пытался выявить маршруты движения и боевые позиции мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.

Враг хотел "обойти" нашу ПВО

С помощью агентурных данных рашисты надеялись "обойти" украинскую ПВО во время новой серии ракетно-дроновых атак по городу.

Кроме этого, ФСБ надеялась получить от своего пособника информацию о пунктах базирования учебных центров (полигонов) ВСУ, по которым враг готовил воздушный удар.

СБУ задокументировала, что злоумышленник также продолжал распространять фейки об украинских защитниках в Телеграм-каналах.

Задержание

Сотрудники Службы безопасности разоблачили фигуранта, поэтапно задокументировали его преступления и задержали. Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  •  ⁠ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

СБУ (20622) шпионаж (1479) Полтавская область (1384)
Топ комментарии
Ухилянт з кривого рогу саботуэ ракетную программу ЗСУ.
27.01.2026 13:20 Ответить
Любий ухілянт - добровільний помічник окупантов.
27.01.2026 13:12 Ответить
Пішла нова хвиля мотивації добровольців у штурмовики. Тепер тцк+ поліція+ сбу.
27.01.2026 13:24 Ответить
27.01.2026 13:12 Ответить
По іншому- якщо ти не у війську - ти диверсант і навідник ворожих дронів. Ось тобі телефон в кишеню- там все чітко написано.
Аби телефонів вистачило.
27.01.2026 13:19 Ответить
Маніпуляція. Ніщо не заважає дати телефон у кишеню військовому - там все чітко написано. Телефонів багато. Постійно виявляють зрадників серед військовослужбовців.
27.01.2026 13:49 Ответить
Тобто всі поліцаї та чиновники в Україні диверсанти?
27.01.2026 16:12 Ответить
щодо них не скажу,а от ти,чувак,потенційний зрадник і диверсант....
27.01.2026 16:23 Ответить
Любий ухилянт це ухилянт якого *******?🤣
27.01.2026 13:25 Ответить
вірно чувак. ухилянтів,типу тебе,******* ФСБ і ГРУ....і ця любов взаємна....
27.01.2026 16:24 Ответить
Поямни мені, хто такі ухилянти? І ти мабуть також ухилянт. І думаю, що ти симпатизуєш тим орківським структурам, що написав.

Варто нашому СБУ до тебн уважніше придивитися. Ім"я і прізвище вже відоме, справа за малим. Перевірка буде ретельною.
😎
27.01.2026 22:12 Ответить
не скигли,ухилянт
28.01.2026 00:18 Ответить
Страшно стало, ухилянт? Правильно, бійся... зрадник.
28.01.2026 03:29 Ответить
Бачите, бачите, отакі вони ухилянти! Все через них.
27.01.2026 13:17 Ответить
А шо, він не підАр?
27.01.2026 13:47 Ответить
Навідник - так.
27.01.2026 13:49 Ответить
Також як і ждуни прокляті.
27.01.2026 13:19 Ответить
27.01.2026 13:20 Ответить
А телефон з перепискою з фуйлом де?
27.01.2026 13:22 Ответить
Якби його портрета з чорною стрічкою вже поставили в центрі міста, то ракети б і не летіли. А він гад не хоче, тому ракети й летять. Причому це ж повинно в голові відкластися "ухилянт=ракета", не сантехнік, не автовласник, не безробітний - ухилянт.
27.01.2026 13:24 Ответить
27.01.2026 13:24 Ответить
Іноді здається що їх ловлять тільки щоб з ними сфотографуватись. Час давати пожиттєве з повною конфіскацією за державну зраду.
27.01.2026 14:28 Ответить
Расстрел по закону военного времени за сотрудничество с врагом
27.01.2026 16:13 Ответить
Це ж не міндіча зловити..... там по попі надають....
27.01.2026 15:28 Ответить
не скигли ухилянт. на його місці повинен був бути ти!
27.01.2026 16:22 Ответить
Ооооо підтягнулася тяжка артилерія - діваннийЕкспердПенсіонер
27.01.2026 16:30 Ответить
Це все,що треба знати про знедолених ухилянтів яким "Украіна нічєво нж дала,і вващє,пусть ваюют дєпутати"....
27.01.2026 16:20 Ответить
Раша им тоже много не даст пусть зря не надеются .Их максимум мясной штурм где нибудь под стеной Риги или Варшавы в котором они с 90% вероятностью подохнут ,а их родных кинут с выплатой гробовых
27.01.2026 16:59 Ответить
абсолютно вірно!
28.01.2026 00:25 Ответить
Уклахто???? Це новояз з чіеї подачі??
27.01.2026 17:01 Ответить
 
 