Ухилянт з Полтавщини на замовлення РФ коригував обстріли і поширював фейки про ЗСУ, - СБУ

Служба безпеки затримала у Полтавській області ще одного агента ФСБ. Ним виявився 40-річний ухилянт, який ховався від мобілізації і одночасно допомагав рашистам обстрілювати центральний регіон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що про зрадника відомо?

Встановлено, що фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував у Телеграм-каналах провокаційні дописи, в яких дискредитував Сили оборони.

Після вербування він обрав собі агентурний псевдонім і почав потайки, переважно у темну пору доби, обходити місцевість та фіксувати локації українських військ.

"Найбільше розвідвилазок агента задокументовано під час повітряних тривог поблизу обласного центру, де він намагався виявити маршрути руху та бойові позиції мобільних вогневих груп", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавав РФ координати об’єктів Сил оборони на Одещині: СБУ затримала коригувальника

Ворог хотів "обійти" нашу ППО

За допомогою агентурних даних рашисти сподівалися "обійти" українську ППО під час нової серії ракетно-дронових атак по місту.

Крім цього, ФСБ сподівалася отримати від свого поплічника інформацію про пункти базування навчальних центрів (полігонів) ЗСУ, по яких ворог готував повітряний удар.

СБУ задокументувала, що зловмисник також продовжував поширювати фейки про українських оборонців у Телеграм-каналах.

Також читайте: Готували підрив у центрі Києва: російських агентів засудили до 15 років за ґратами, - СБУ

Затримання

Співробітники Служби безпеки викрили фігуранта, поетапно задокументували його злочини і затримали. Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Затримано військового, який "зливав" ворогу локації ППО біля українських аеродромів, - СБУ. ФОТО

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.