2 986 30

Ухилянт з Полтавщини на замовлення РФ коригував обстріли і поширював фейки про ЗСУ, - СБУ

Служба безпеки затримала у Полтавській області ще одного агента ФСБ. Ним виявився 40-річний ухилянт, який ховався від мобілізації і одночасно допомагав рашистам обстрілювати центральний регіон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про зрадника відомо?

Встановлено, що фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував у Телеграм-каналах провокаційні дописи, в яких дискредитував Сили оборони.

зрадник з Полтавщини

Після вербування він обрав собі агентурний псевдонім і почав потайки, переважно у темну пору доби, обходити місцевість та фіксувати локації українських військ.

"Найбільше розвідвилазок агента задокументовано під час повітряних тривог поблизу обласного центру, де він намагався виявити маршрути руху та бойові позиції мобільних вогневих груп", - йдеться у повідомленні.

Ворог хотів "обійти" нашу ППО

За допомогою агентурних даних рашисти сподівалися "обійти" українську ППО під час нової серії ракетно-дронових атак по місту.

Крім цього, ФСБ сподівалася отримати від свого поплічника інформацію про пункти базування навчальних центрів (полігонів) ЗСУ, по яких ворог готував повітряний удар.

СБУ задокументувала, що зловмисник також продовжував поширювати фейки про українських оборонців у Телеграм-каналах.

Затримання

Співробітники Служби безпеки викрили фігуранта, поетапно задокументували його злочини і затримали. Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  •  ⁠ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

+13
Ухилянт з кривого рогу саботуэ ракетную программу ЗСУ.
27.01.2026 13:20 Відповісти
+11
Любий ухілянт - добровільний помічник окупантов.
27.01.2026 13:12 Відповісти
+11
Пішла нова хвиля мотивації добровольців у штурмовики. Тепер тцк+ поліція+ сбу.
27.01.2026 13:24 Відповісти
27.01.2026 13:12 Відповісти
По іншому- якщо ти не у війську - ти диверсант і навідник ворожих дронів. Ось тобі телефон в кишеню- там все чітко написано.
Аби телефонів вистачило.
27.01.2026 13:19 Відповісти
Маніпуляція. Ніщо не заважає дати телефон у кишеню військовому - там все чітко написано. Телефонів багато. Постійно виявляють зрадників серед військовослужбовців.
27.01.2026 13:49 Відповісти
Тобто всі поліцаї та чиновники в Україні диверсанти?
27.01.2026 16:12 Відповісти
щодо них не скажу,а от ти,чувак,потенційний зрадник і диверсант....
27.01.2026 16:23 Відповісти
Любий ухилянт це ухилянт якого *******?🤣
27.01.2026 13:25 Відповісти
вірно чувак. ухилянтів,типу тебе,******* ФСБ і ГРУ....і ця любов взаємна....
27.01.2026 16:24 Відповісти
Поямни мені, хто такі ухилянти? І ти мабуть також ухилянт. І думаю, що ти симпатизуєш тим орківським структурам, що написав.

Варто нашому СБУ до тебн уважніше придивитися. Ім"я і прізвище вже відоме, справа за малим. Перевірка буде ретельною.
😎
27.01.2026 22:12 Відповісти
не скигли,ухилянт
28.01.2026 00:18 Відповісти
Страшно стало, ухилянт? Правильно, бійся... зрадник.
28.01.2026 03:29 Відповісти
Бачите, бачите, отакі вони ухилянти! Все через них.
27.01.2026 13:17 Відповісти
А шо, він не підАр?
27.01.2026 13:47 Відповісти
Навідник - так.
27.01.2026 13:49 Відповісти
Також як і ждуни прокляті.
27.01.2026 13:19 Відповісти
27.01.2026 13:20 Відповісти
А телефон з перепискою з фуйлом де?
27.01.2026 13:22 Відповісти
Якби його портрета з чорною стрічкою вже поставили в центрі міста, то ракети б і не летіли. А він гад не хоче, тому ракети й летять. Причому це ж повинно в голові відкластися "ухилянт=ракета", не сантехнік, не автовласник, не безробітний - ухилянт.
27.01.2026 13:24 Відповісти
27.01.2026 13:24 Відповісти
Іноді здається що їх ловлять тільки щоб з ними сфотографуватись. Час давати пожиттєве з повною конфіскацією за державну зраду.
27.01.2026 14:28 Відповісти
Расстрел по закону военного времени за сотрудничество с врагом
27.01.2026 16:13 Відповісти
Це ж не міндіча зловити..... там по попі надають....
27.01.2026 15:28 Відповісти
не скигли ухилянт. на його місці повинен був бути ти!
27.01.2026 16:22 Відповісти
Ооооо підтягнулася тяжка артилерія - діваннийЕкспердПенсіонер
27.01.2026 16:30 Відповісти
Це все,що треба знати про знедолених ухилянтів яким "Украіна нічєво нж дала,і вващє,пусть ваюют дєпутати"....
27.01.2026 16:20 Відповісти
Раша им тоже много не даст пусть зря не надеются .Их максимум мясной штурм где нибудь под стеной Риги или Варшавы в котором они с 90% вероятностью подохнут ,а их родных кинут с выплатой гробовых
27.01.2026 16:59 Відповісти
абсолютно вірно!
28.01.2026 00:25 Відповісти
Уклахто???? Це новояз з чіеї подачі??
27.01.2026 17:01 Відповісти
 
 