Передавав РФ координати об’єктів Сил оборони на Одещині: СБУ затримала коригувальника
На Одещині затримано російського агента, який передавав росіянам координати місцевих об’єктів Сил оборони.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Також чоловік отримав завдання підпалити один із таких об'єктів. Диверсію він здійснити не зміг.
Хто працював на ворога?
Зловмисником виявився 41-річний безробітний житель Ізмаїла, який переховувався від мобілізації. фсб рф завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав "легкі заробітки".
Основним завданням ворожого агента був пошук пунктів тимчасової дислокації Сил оборони. Це були об’єкти, які рашисти планували атакувати з повітря.
Зловмисника перш за все цікавили будівлі, що, на його думку, могли б використовуватися військовослужбовцями Національної гвардії та Військової служби правопорядку.
"Для збору відомостей поплічник ворога приховано обходив місцевість, фотографував потенційні "цілі", позначав їх на гугл-картах та через месенджер передавав куратору від фсб.
Згодом рашисти наказали йому здійснити підпал одного із "знайдених" об’єктів. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника", - зазначили там.
Під час обшуків в агента вилучено мобільний телефон із доказами листування та співпраці з окупантами.
Наразі йому повідомлено про підозру за за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Генпрокурор, з отим РНБОУ данилова+умерова, сприяють своєю бездіяльністю, цьому злочину проти України!!!
Хотів зробити диверсію - але не встиг - вчасно спрацювало сбу.
Вилучено телефон з листуванням, яке підклало сбу.