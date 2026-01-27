Передавав РФ координати об’єктів Сил оборони на Одещині: СБУ затримала коригувальника

На Одещині затримано російського агента, який передавав росіянам координати місцевих об’єктів Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Також чоловік отримав завдання підпалити один із таких об'єктів. Диверсію він здійснити не зміг.

Хто працював на ворога?

Зловмисником виявився 41-річний безробітний житель Ізмаїла, який переховувався від мобілізації. фсб рф завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав "легкі заробітки".

Основним завданням ворожого агента був пошук пунктів тимчасової дислокації Сил оборони. Це були об’єкти, які рашисти планували атакувати з повітря.

Зловмисника перш за все цікавили будівлі, що, на його думку, могли б використовуватися військовослужбовцями Національної гвардії та Військової служби правопорядку.

"Для збору відомостей поплічник ворога приховано обходив місцевість, фотографував потенційні "цілі", позначав їх на гугл-картах та через месенджер передавав куратору від фсб.

Згодом рашисти наказали йому здійснити підпал одного із "знайдених" об’єктів. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника", - зазначили там.

Під час обшуків в агента вилучено мобільний телефон із доказами листування та співпраці з окупантами.

Наразі йому повідомлено про підозру за за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чергова мерзота...
27.01.2026 10:10 Відповісти
схоже на дезертира- у військоій куртці
27.01.2026 10:21 Відповісти
Упродовж 4 років, стефанчук-зеленський та кабміндічі, усіляко саботують внесення НАГАЛЬНИХ змін до законодавства щодо дієвого покарання в Особливий період під час дії воєнного стану, таких коригувальників або осіб, що сприяли окупантам з *******, у різний спосіб, убивству Українців та завданню шкоди економіки України!!
Генпрокурор, з отим РНБОУ данилова+умерова, сприяють своєю бездіяльністю, цьому злочину проти України!!!
27.01.2026 10:26 Відповісти
Все гарно. Переховувався від мобілізації - і тут же нишпорив біля військових об'єктів.
Хотів зробити диверсію - але не встиг - вчасно спрацювало сбу.
Вилучено телефон з листуванням, яке підклало сбу.
27.01.2026 10:28 Відповісти
Нажаль СБУ тобі не підклало мозгів...
27.01.2026 10:41 Відповісти
Посадить в камеру с открытым окном и без отопления!
27.01.2026 11:49 Відповісти
Закрийте вже нахрін той телеграм!!
27.01.2026 12:24 Відповісти
 
 