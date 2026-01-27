Передавал РФ координаты объектов Сил обороны на Одесщине: СБУ задержала корректировщика
В Одесской области задержан российский агент, который передавал россиянам координаты местных объектов Сил обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Также мужчина получил задание поджечь один из таких объектов. Диверсию он осуществить не смог.
Кто работал на врага?
Злоумышленником оказался 41-летний безработный житель Измаила, скрывавшийся от мобилизации. ФСБ РФ завербовала его через Telegram-каналы, где он искал легкие заработки.
Основной задачей вражеского агента был поиск пунктов временной дислокации Сил обороны. Это были объекты, которые рашисты планировали атаковать с воздуха.
Злоумышленника прежде всего интересовали здания, которые, по его мнению, могли бы использоваться военнослужащими Национальной гвардии и Военной службы правопорядка.
"Для сбора сведений пособник врага скрытно обходил местность, фотографировал потенциальные "цели", отмечал их на гугл-картах и через мессенджер передавал куратору из ФСБ.
Впоследствии рашисты приказали ему совершить поджог одного из "найденных" объектов. Но сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали вражеского пособника", - отметили там.
Во время обысков у агента изъят мобильный телефон с доказательствами переписки и сотрудничества с оккупантами.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Генпрокурор, з отим РНБОУ данилова+умерова, сприяють своєю бездіяльністю, цьому злочину проти України!!!
Хотів зробити диверсію - але не встиг - вчасно спрацювало сбу.
Вилучено телефон з листуванням, яке підклало сбу.