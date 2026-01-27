Передавал РФ координаты объектов Сил обороны на Одесщине: СБУ задержала корректировщика

В Одесской области задержан российский агент, который передавал россиянам координаты местных объектов Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Также мужчина получил задание поджечь один из таких объектов. Диверсию он осуществить не смог.

Злоумышленником оказался 41-летний безработный житель Измаила, скрывавшийся от мобилизации. ФСБ РФ завербовала его через Telegram-каналы, где он искал легкие заработки.

Основной задачей вражеского агента был поиск пунктов временной дислокации Сил обороны. Это были объекты, которые рашисты планировали атаковать с воздуха.

Злоумышленника прежде всего интересовали здания, которые, по его мнению, могли бы использоваться военнослужащими Национальной гвардии и Военной службы правопорядка.

"Для сбора сведений пособник врага скрытно обходил местность, фотографировал потенциальные "цели", отмечал их на гугл-картах и через мессенджер передавал куратору из ФСБ.

Впоследствии рашисты приказали ему совершить поджог одного из "найденных" объектов. Но сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали вражеского пособника", - отметили там.

Во время обысков у агента изъят мобильный телефон с доказательствами переписки и сотрудничества с оккупантами.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

