УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8641 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
11 858 24

Провальний штурм на Запоріжжі: 31 загарбник залишився лежати у полі під Гуляйполем після зустрічі з ЗСУ

На Запорізькому напрямку сили оборони України завдали нищівного удару по ворожих підрозділах, що намагалися просунутися в районі Гуляйполя. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано наслідки невдалого російського наступу.

Кадри, зняті безпілотником аеророзвідки, демонструють засніжене поле, буквально всіяне тілами загарбників. За підрахунками, в результаті вогневого ураження було ліквідовано одразу кілька штурмових груп противника.

Деталі розгрому:

  • Втрати ворога: На відео зафіксовано тіла 31 ліквідованого окупанта.

  • Локація: Район Гуляйполя Запорізької області, де ворог останнім часом активізував спроби штурмових дій невеликими групами піхоти.

  • Результат: Російські штурмовики були виявлені та знищені ще на підступах до українських позицій. Жоден із загарбників, що потрапили в об'єктив дрона, не вижив.

Це відео є черговим доказом величезної ціни, яку платить армія РФ за спроби захопити українську землю. Попри чисельну перевагу, ворожа піхота стає легкою ціллю для української артилерії та дронів у відкритих засніжених полях Запоріжжя.

"Знищені російські штурмові групи загальною чисельністю 31 особа в районі Гуляйполя Запорізької області", — йдеться у підписі до оприлюднених кадрів.

Дивіться: Ворожий МТ-ЛБ розлітається на шмаття після влучання українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілот 225-го ОШП "Чорний Лебідь" обезголовив рашиста FPV-дроном. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (20898) Гуляйполе (235) знищення (10041) Запорізька область (4835)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показати весь коментар
28.01.2026 16:15 Відповісти
+13
У них шкіл, для "перейменування", стількох немає... Та й "парти іменні", скоро закінчаться - будуть таблички, з різними іменами, вішать з обох боків парти... А якщо серйозно, то з закінченням війни, про них забудуть...
показати весь коментар
28.01.2026 16:14 Відповісти
+12
Буде на параші 31 школа перейменована або 31 персональна парта з'явиться в школі... Можливо 50 на 50
Або 31 пачка пєльмєнєй для самки...
показати весь коментар
28.01.2026 16:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буде на параші 31 школа перейменована або 31 персональна парта з'явиться в школі... Можливо 50 на 50
Або 31 пачка пєльмєнєй для самки...
показати весь коментар
28.01.2026 16:07 Відповісти
У них шкіл, для "перейменування", стількох немає... Та й "парти іменні", скоро закінчаться - будуть таблички, з різними іменами, вішать з обох боків парти... А якщо серйозно, то з закінченням війни, про них забудуть...
показати весь коментар
28.01.2026 16:14 Відповісти
У мене є підозра, що якщо закінчення війни буде нєправільним, то забудуть і про саму війну.
показати весь коментар
28.01.2026 16:17 Відповісти
Потрібна термінова мобілізація молоді та жінок, п*дари вже під Запоріжжям. Одними дронами війну не виграти!
показати весь коментар
28.01.2026 16:37 Відповісти
"ми вас туда (на "СВО") нє посилалі" - знову буде в тренді!
показати весь коментар
28.01.2026 16:19 Відповісти
Це вже давно там звучить (знайомий розказував - не втратила дружина зв"язок з двоюрідною сестрою. А в тої чоловік поперся "с хахлами ваевать". Повернувся інвалідом. Так його "через хер кидают", куди не ткнеться...).
показати весь коментар
28.01.2026 16:23 Відповісти
Там начебто якийсь закон прийняли, що працевлаштованого гоя сво майже неможливо звільнити.
Якщо це правда, то хрестоматійний приклад, "хотєлі как лучшє, а получілі прінціпіально новий уровєнь общєствєнной нєнавісті".
показати весь коментар
28.01.2026 17:23 Відповісти
Не знаю...Але ж треба врахувать і "зворотний бік медалі"... Я трохи займався трудовим законодавством, тому розумію, що будь-яка норма права там, яка захищає працівника, може буть використана і в протилежному напрямку - мотаючи нерви працедавцю... А тепер враховуй наступне, стосовно "героя СВО":
1. "Абщественнае сазнание" створило "герою СВО" ореол "исключительнасти" - сам Путін!!! проголосив їх "элитай общества"! І "героя" "попірдоліло"...
2. Кацап знає про свою "исключительнасть" і "неприкасаемость"... Тому починає себе вести саме з врахуванням цього "статусу". І починає "бикувать" проти працедавця... Не виконувать правил, прогулювать, пить на робочому місці... Тобто, "бєспрєдельнічать".
А кому таке сподобається? Тим більше, що він подає приклад, і руйнує трудову дисципліну, на підприємстві...
показати весь коментар
28.01.2026 17:48 Відповісти
Так воно і виглядатиме.
І після цього згадка сєвєо викликатиме у всіх "вкусівшіх плоди" злобний багатоповерховий мат.
показати весь коментар
28.01.2026 17:49 Відповісти
Я не знаю як у них..скажу за себе...я отримував 30+30..в грудні звільнився за віком...горбити за 7-10 тис. по 12 годин за день і з одним вихідним...ну ніяк нема жодного бажання...ну в мене пенсія військова якось можна буде прожити...а молодим років 40-45 куди йти якщо ти не в селі живеш з власним городом, а в місті..
показати весь коментар
28.01.2026 18:54 Відповісти
А ти уяви, як почне діять людина, яка відвикла "горбатиться", звикла до того, що можна отримать "все і відразу", лише щось вкравши, чи пограбувавши... Та ще й коли у тебе "моральні гальма зірвані", і ти не боїшся крові... Та й психіка "ні к чорту" - і війна, і алкоголь, і, можливо, наркота...
Колись прочитав цікаву сентенцію? "Февральскую революцию совершили буржуазные демократы-идеалисты, и Волынский полк. А Октябрьскую - пьяныные матросы, обожравшиеся "окопного коктейля"... " ( окопный коктейль", "балтийский чай" - суміш алкоголю і кокаїну). І з тих пір наркоманія, в рядах більшовиків, "розквітла пишним цвітом". Вже Хрущов потроху став "придушувать" її. А при Сталіні, у багатьох партійних та державних установах навіть були кабінети, де чергував медпрацівник, готовий "полікувать" партійних боссів, ін'єкцією... Сталін "нежить лікував", препаратами на основі кокаїну...
показати весь коментар
28.01.2026 21:57 Відповісти
Вже лунають заклики "СВО было трагической ошибкой Байдена". Після того, як х....ло помре/вб'ють, то пояслення будуть такі "СВО Было трагической ошибкой Байдена-Путина и предыдущей власти всероссийской!"
показати весь коментар
28.01.2026 21:01 Відповісти
У пуйла цього органічного добрива для українських полів в необмеженій кількості.
показати весь коментар
28.01.2026 16:22 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2026 16:13 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показати весь коментар
28.01.2026 16:15 Відповісти
двіжуха!!!
показати весь коментар
28.01.2026 17:07 Відповісти
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
показати весь коментар
28.01.2026 17:58 Відповісти
Однозначно, московитів розмотав не той підрозділ штаб якого захопили двоє московитів.
показати весь коментар
28.01.2026 18:13 Відповісти
Ви не знаєте всієї історії з "тим штабом" - то краще помовчить . Була хороша бригада ТРО, добре воювала, доки не поставили одного комбрига, шо почав розвал бригади, а замінили на такого, що бригаду повністю добив . А причина всьому - практика , введена Сирським - тотальна брехня в докладах "на гору", і "боєць, що зберіг життя, до останнього не залишав позиції і, вбивши купу орків і, лишившись без боекомплекта, їжи і води - вийшов живим - то "зрадник", а хто загинув - "герой". Ось так.
показати весь коментар
28.01.2026 20:44 Відповісти
Хто всрався - Сирський. Так Сирський дав указівку тікати сімом військовим ЗСУ від трьох орків?
показати весь коментар
29.01.2026 06:25 Відповісти
Самиці цих отрицатєльно живих орків задоволені!
показати весь коментар
28.01.2026 18:13 Відповісти
І чого їм придуркам вдома не сиділося ?
показати весь коментар
28.01.2026 18:13 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показати весь коментар
28.01.2026 18:31 Відповісти
Останнього треба на ноги поставити , морозець прихопить і буде дорогу оркам показувати як в 1940 році в Фінляндії..
показати весь коментар
28.01.2026 20:04 Відповісти
 
 