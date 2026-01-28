Пілоти екіпажу "Бабай" знищили 20 БпЛА окупантів за добу

Бійці екіпажу "Бабай" 1020-ї ЗРАП знищили 20 повітряних цілей в українському небі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники під час своєї бойової роботи використовували перехоплювачі "STING".

Також у коментарях до відео додається, що екіпаж увійшов до числа лідерів у проєкті "Побийте рекорд".

Воїни посіли друге місце серед 20 екіпажів, знищивши 20 БпЛА окупантів лише за добу.

