FPV-дрони знищили ворожий комплекс РЕБ "Тирада-2": бойова робота 22-ї ОМБр спільно з "СТРІКС"
На Південно-Слобожанському напрямку FPV-дрони знищили новітній ворожий РЕБ "Тирада-2" окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, по ворожій цілі відпрацювали бійці РУБпАК "СТРІКС" 4-го прикордонного загону спільно з батальйоном безпілотних систем "STAR" 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Російський комплекс радіоелектронної боротьби "Тирада-2", створений для виведення з ладу супутникового зв’язку, більше не становить загрози на цьому напрямку.
"Ще одна дорога іграшка противника перетворилась на купу металу", - додають бійці в коментарях під відео.
