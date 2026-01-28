FPV-дрони знищили ворожий комплекс РЕБ "Тирада-2": бойова робота 22-ї ОМБр спільно з "СТРІКС"

На Південно-Слобожанському напрямку FPV-дрони знищили новітній ворожий РЕБ "Тирада-2" окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, по ворожій цілі відпрацювали бійці РУБпАК "СТРІКС" 4-го прикордонного загону спільно з батальйоном безпілотних систем "STAR" 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Російський комплекс радіоелектронної боротьби "Тирада-2", створений для виведення з ладу супутникового зв’язку, більше не становить загрози на цьому напрямку.

"Ще одна дорога іграшка противника перетворилась на купу металу", - додають бійці в коментарях під відео.

ДПСУ Держприкордонслужба прикордонники знищення 22 окрема механізована бригада РЕБ
"Протів лома нєт прійома - єслі нєт другово лома" - РЕБ здох...
28.01.2026 20:18 Відповісти
 
 