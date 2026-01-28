Пилоты батальона SIGNUM уничтожили 6 дронов-"ждунов" врага на Лиманском направлении

Украинские пилоты FPV-дронов поразили 6 дронов-"ждунов" оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в темноте враг пытается выставлять свои "ждуны" вдоль дорог, ожидая цель, чтобы нанести неожиданный удар по технике или живой силе бойцов Сил обороны.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Дронари батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады уничтожают вражеские беспилотники еще до того, как они смогут выполнить задачу.

Видео обнародовано в телеграм-канале бойцов.

Смотрите также: Пилоты экипажа "Бабай" уничтожили 20 БПЛА оккупантов за сутки. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дроны уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Тирада-2": боевая работа 22-й ОМБр совместно со "СТРІКС". ВИДЕО