Пілоти батальйону SIGNUM знищили 6 дронів-"ждунів" ворога на Лиманському напрямку
Українські пілоти FPV-дронів уразили 6 дронів-"ждунів" окупантів на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у темряві ворог намагається виставляти свої "ждуни" вздовж доріг, чекаючи на ціль, щоб ударити зненацька по техніці або живій силі бійців Сил оборони.
Дронарі батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади знищують ворожі безпілотники ще до того, як вони зможуть виконати завдання.
Відео оприлюднено у телеграм-каналі бійців.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дубрекордс Дубрекордс
показати весь коментар28.01.2026 21:28 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Alex Hood
показати весь коментар29.01.2026 10:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль