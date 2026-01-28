Пілоти батальйону SIGNUM знищили 6 дронів-"ждунів" ворога на Лиманському напрямку

Українські пілоти FPV-дронів уразили 6 дронів-"ждунів" окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у темряві ворог намагається виставляти свої "ждуни" вздовж доріг, чекаючи на ціль, щоб ударити зненацька по техніці або живій силі бійців Сил оборони.

Дронарі батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади знищують ворожі безпілотники ще до того, як вони зможуть виконати завдання.

Відео оприлюднено у телеграм-каналі бійців.

