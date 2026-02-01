Спецназовцы "Спартан" совместно со смежными подразделениями отразили штурм врага на Покровском направлении
Бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" НГУ совместно со смежными подразделениями отбили штурм врага на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг для попытки штурма привлек 90 российских пехотинцев.
Под прикрытием тумана противник пытался продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах.
"Спартан" совместно с "Птахами Мадяра" и смежными подразделениями остановили наступление врага.
Потери противника:
- 80 штурмовиков уничтожены, 2 ранены,
- взяты в плен 2 рашиста
Уничтожена техника:
- 10 квадроциклов
- 4 мотоцикла
- 6 автомобилей
Кадры боя бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.
