Прикордонники підрозділу "Фенікс" евакуювали пораненого бійця 36-ї бригади наземним роботом

У Костянтинівці на Донеччині прикордонники провели спецоперацію та евакуювали пораненого українського захисника наземним роботом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор НРК підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" евакуював пораненого пілота БпЛА 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Військовий зазнав поранення ніг і не міг рухатися самостійно, а заїзд техніки на позицію був неможливий.

У результаті понад двогодинної спецоперації бійця було врятовано та відправлено автівкою для надання медичної допомоги.

Відео опубліковано у телеграм-каналі ДПСУ.

