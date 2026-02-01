Прикордонники підрозділу "Фенікс" евакуювали пораненого бійця 36-ї бригади наземним роботом
У Костянтинівці на Донеччині прикордонники провели спецоперацію та евакуювали пораненого українського захисника наземним роботом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор НРК підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" евакуював пораненого пілота БпЛА 36-ї окремої бригади морської піхоти.
Військовий зазнав поранення ніг і не міг рухатися самостійно, а заїзд техніки на позицію був неможливий.
У результаті понад двогодинної спецоперації бійця було врятовано та відправлено автівкою для надання медичної допомоги.
Відео опубліковано у телеграм-каналі ДПСУ.
