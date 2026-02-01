Пограничники подразделения "Феникс" эвакуировали раненого бойца 36-й бригады наземным роботом

В Константиновке Донецкой области пограничники провели спецоперацию и эвакуировали раненого украинского защитника наземным роботом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор НРК подразделения "Феникс" бригады "Помста" эвакуировал раненого пилота БПЛА 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Военный получил ранения ног и не мог двигаться самостоятельно, а заезд техники на позицию был невозможен.

Вследствие более чем двухчасовой спецоперации боец был спасен и отправлен на автомобиле для оказания медицинской помощи.

