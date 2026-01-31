Силы специальных операций спасли украинского защитника в "серой зоне"
Операторы 73-го центра Сил специальных операций спасли украинского защитника в "серой зоне", который отбился от своего подразделения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевых задач воины ССО обнаружили бойца ВСУ, который в течение нескольких недель пытался выйти к позициям украинских военных после того, как отбился от своих собратьев.
Также бойцы ССО добавляют, что военному сразу оказали первую помощь и эвакуировали в безопасное место.
щось тут не те
Слава Україні!
Героям Слава!