Силы специальных операций спасли украинского защитника в "серой зоне"

Операторы 73-го центра Сил специальных операций спасли украинского защитника в "серой зоне", который отбился от своего подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевых задач воины ССО обнаружили бойца ВСУ, который в течение нескольких недель пытался выйти к позициям украинских военных после того, как отбился от своих собратьев.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Также бойцы ССО добавляют, что военному сразу оказали первую помощь и эвакуировали в безопасное место.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в супермаркете Купянска: ССО ликвидировала двух рашистов, еще двоих взяли в плен. ВИДЕО

Смотрите также: 155-я бригада эвакуировала из Покровска раненого собрата с помощью наземного робота. ВИДЕО