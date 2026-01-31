Силы специальных операций спасли украинского защитника в "серой зоне"

Операторы 73-го центра Сил специальных операций спасли украинского защитника в "серой зоне", который отбился от своего подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевых задач воины ССО обнаружили бойца ВСУ, который в течение нескольких недель пытался выйти к позициям украинских военных после того, как отбился от своих собратьев.

Также бойцы ССО добавляют, что военному сразу оказали первую помощь и эвакуировали в безопасное место.

Честь і хвала, хлопцям.
31.01.2026 13:28 Ответить
Молодці!!!
31.01.2026 13:34 Ответить
Де там можна непомітно блукати "кілька тижнів" ...?
31.01.2026 13:46 Ответить
місця треба знати...
31.01.2026 14:15 Ответить
А командир в цього бійця є?кілька тижнів людина блукає по лінії зіткнення і його не бачить ніхто. Дивна ситуація.
31.01.2026 14:32 Ответить
Дивно , що свої не побачили , а ще дивніше , що не побачили каци - бо тоді б , вже давно , він 200 став ...
щось тут не те
31.01.2026 14:47 Ответить
та й війна не справжня !
31.01.2026 18:08 Ответить
яка вона не справжня? мені Шахід недавно чуть на голову не впав...
31.01.2026 18:20 Ответить
Хай Господь Бог береже кожного українця і українку, які боронять Рідну Землю від оскаженілих кацапських уйобків!
Слава Україні!
Героям Слава!
31.01.2026 23:31 Ответить
 
 