РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6775 посетителей онлайн
Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении Наземные роботизированные комплексы НРК Эвакуация раненых
1 658 2

155-я бригада эвакуировала из Покровска раненого побратима с помощью наземного робота

Эвакуацию раненого побратима показали бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской в Покровске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот наземного робота транспортировал припасы и мины бойцам на огневые позиции и заметил раненого побратима.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На эту дорогу уже не выезжают автомобили.

Сослуживцы, которые были рядом, забрали боеприпасы и помогли загрузить на НРК раненого для эвакуации.

В пути пилоту робота пришлось маневрировать из-за случайно закрытой камеры раненым бойцом.

Вследствие спецоперации эвакуация прошла успешно: воина забрали побратимы, которые ехали на встречу на машине.

Смотрите также: Оккупант в Покровске хотел бросить мину в украинский дрон и сам себя взорвал. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 155-я бригада уничтожила дронами 10 оккупантов и 7 единиц техники в Покровске. ВИДЕО

Автор: 

ранение (3352) эвакуация (2259) Покровск (1285) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (69) НРК наземный роботизированный комплекс (107)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці! 🫡🇺🇦
показать весь комментарий
26.01.2026 22:31 Ответить
Бережи Вас Боже Захисники
показать весь комментарий
26.01.2026 23:38 Ответить
 
 