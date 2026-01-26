155-я бригада эвакуировала из Покровска раненого побратима с помощью наземного робота

Эвакуацию раненого побратима показали бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской в Покровске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот наземного робота транспортировал припасы и мины бойцам на огневые позиции и заметил раненого побратима.

На эту дорогу уже не выезжают автомобили.

Сослуживцы, которые были рядом, забрали боеприпасы и помогли загрузить на НРК раненого для эвакуации.

В пути пилоту робота пришлось маневрировать из-за случайно закрытой камеры раненым бойцом.

Вследствие спецоперации эвакуация прошла успешно: воина забрали побратимы, которые ехали на встречу на машине.

