155-я бригада эвакуировала из Покровска раненого побратима с помощью наземного робота
Эвакуацию раненого побратима показали бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской в Покровске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот наземного робота транспортировал припасы и мины бойцам на огневые позиции и заметил раненого побратима.
На эту дорогу уже не выезжают автомобили.
Сослуживцы, которые были рядом, забрали боеприпасы и помогли загрузить на НРК раненого для эвакуации.
В пути пилоту робота пришлось маневрировать из-за случайно закрытой камеры раненым бойцом.
Вследствие спецоперации эвакуация прошла успешно: воина забрали побратимы, которые ехали на встречу на машине.
