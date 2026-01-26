155-та бригада евакуювала з Покровська пораненого побратима за допомогою наземного робота

Евакуацію пораненого побратима показали бійці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської в Покровську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот наземного робота транспортував припаси та міни бійцям на вогневі позиції й помітив пораненого побратима.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На цю дорогу вже не виїжджають автівки.

Побратими, які були поряд забрали боєприпаси та допомогли завантажити на НРК пораненого для евакуації.

У дорозі пілоту робота довелося маневрувати через випадково закриту камеру пораненим бійцем.

У результаті спецоперації евакуація пройшла успішно: воїна забрали побратими, які їхали автівкою назустріч.

Дивіться також: Окупант у Покровську хотів кинути міною в український дрон та сам себе підірвав. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 155-та бригада знищила дронами 10 окупантів та 7 одиниць техніки в Покровську. ВIДЕО