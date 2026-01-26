1 658 2
155-та бригада евакуювала з Покровська пораненого побратима за допомогою наземного робота
Евакуацію пораненого побратима показали бійці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської в Покровську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот наземного робота транспортував припаси та міни бійцям на вогневі позиції й помітив пораненого побратима.
На цю дорогу вже не виїжджають автівки.
Побратими, які були поряд забрали боєприпаси та допомогли завантажити на НРК пораненого для евакуації.
У дорозі пілоту робота довелося маневрувати через випадково закриту камеру пораненим бійцем.
У результаті спецоперації евакуація пройшла успішно: воїна забрали побратими, які їхали автівкою назустріч.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергій Удовенко
показати весь коментар26.01.2026 22:31 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар26.01.2026 23:38 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль