155-та бригада евакуювала з Покровська пораненого побратима за допомогою наземного робота

Евакуацію пораненого побратима показали бійці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської в Покровську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот наземного робота транспортував припаси та міни бійцям на вогневі позиції й помітив пораненого побратима.

На цю дорогу вже не виїжджають автівки.

Побратими, які були поряд забрали боєприпаси та допомогли завантажити на НРК пораненого для евакуації.

У дорозі пілоту робота довелося маневрувати через випадково закриту камеру пораненим бійцем.

У результаті спецоперації евакуація пройшла успішно: воїна забрали побратими, які їхали автівкою назустріч.

поранення евакуація Покровськ 155 окрема механізована бригада Анна Київська НРК наземний роботизований комплекс
Молодці! 🫡🇺🇦
26.01.2026 22:31 Відповісти
Бережи Вас Боже Захисники
26.01.2026 23:38 Відповісти
 
 