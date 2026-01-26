155-та бригада знищила дронами 10 окупантів та 7 одиниць техніки в Покровську
Бійці 155-ї окремої механізованої бригади ліквідували особовий склад окупантів і ворожу техніку в Покровську та околицях міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники уразили щонайменше 10 рашистів та 7 одиниць техніки.
Зокрема, було знищено:
- 5 автівок,
- 2 квадроцикли.
Також на кадрах видно, як один з БпЛА влітає в групу загарбників серед відкритої місцевості, а інший залітає у ворожий бліндаж із ворогом всередині та вибухає.
Ще один військовий РФ спочатку намагався відстрілюватися від української вогневої атаки, проте за кілька секунд направив автомат собі до скроні та самоліквідувався.
Кадрами бійці поділилися у телеграм-каналі.
