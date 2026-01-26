155-та бригада знищила дронами 10 окупантів та 7 одиниць техніки в Покровську

Бійці 155-ї окремої механізованої бригади ліквідували особовий склад окупантів і ворожу техніку в Покровську та околицях міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники уразили щонайменше 10 рашистів та 7 одиниць техніки.

Зокрема, було знищено:

5 автівок,

2 квадроцикли.

Також на кадрах видно, як один з БпЛА влітає в групу загарбників серед відкритої місцевості, а інший залітає у ворожий бліндаж із ворогом всередині та вибухає.

Ще один військовий РФ спочатку намагався відстрілюватися від української вогневої атаки, проте за кілька секунд направив автомат собі до скроні та самоліквідувався.

