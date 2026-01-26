Камера GoPro рашиста зафіксувала момент удару українського дрона по техніці РФ
У мережі опублікували кадри, на яких ударний безпілотник Збройних сил України влучає у ворожу автівку УАЗ "Буханку" та підриває її.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант зафільмував відео на камеру GoPro.
Під час руху дорогою рашисти вибігли з автівки та намагалися збити БпЛА, проте через кілька секунд відбулося влучання в техніку.
На останніх секундах відео видно ще техніку позаду, яка залишилася заблокованою та не змогла рухатися вперед.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не їде...
Я маю мисливський стаж більше 30 років. І знаю, як б"ють по рухомій цілі (особливо, по птахах). Тому бачу, що цей придурок не "веде стволом", а молотить у фіксовану точку, як по підвішеній на гілці консервній банці...