Камера GoPro рашиста зафіксувала момент удару українського дрона по техніці РФ

У мережі опублікували кадри, на яких ударний безпілотник Збройних сил України влучає у ворожу автівку УАЗ "Буханку" та підриває її.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант зафільмував відео на камеру GoPro.

Під час руху дорогою рашисти вибігли з автівки та намагалися збити БпЛА, проте через кілька секунд відбулося влучання в техніку.

На останніх секундах відео видно ще техніку позаду, яка залишилася заблокованою та не змогла рухатися вперед.

