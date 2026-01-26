УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7456 відвідувачів онлайн
Новини Відео Авіація ЗСУ
5 418 8

Авіація ЗСУ бомбою GBU-62 завдала точного удару по позиціям окупантів біля Дронівки

Українські пілоти продовжують демонструвати високу майстерність у використанні західного високоточного озброєння. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис успішного авіаудару по позиціях російських загарбників у районі населеного пункту Дронівка.

Українські воїни, використовуючи модернізовану авіаційну техніку, відпрацювали по ворожому об’єкту американською високоточною авіабомбою #GBU62 (JDAM-ER).

Деталі операції:

  • Локація: Район Дронівки, де окупанти намагалися облаштувати оборонні позиції.

  • Озброєння: Бомба GBU-62, яка завдяки крилам та системі корекції здатна вражати цілі на значній відстані з мінімальним відхиленням.

  • Результат: Пряме влучання перетворило ворожу позицію на купу каміння та брухту.

"Майстерні Соколята на НАТІвській техніці розвалюють ворожі позиції американськими "найомнічєскими" бомбами GBU-62 біля Дронівки", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український МіГ-29МУ1 авіабомбою розніс базу окупантів на півночі. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4272) армія рф (20876) знищення (10020) Дронівка (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маса БЧ: (230 кг або 250 кг в залежності від джерела).

Особливості: Здатність пробивати укріплення та вибухати з високою точністю, відхилення (CEP) - близько 10-11 метрів.
показати весь коментар
26.01.2026 09:46 Відповісти
500 фунтов = 226,79 кг, дальность 70+ км при хороших условиях.
показати весь коментар
26.01.2026 19:20 Відповісти
А де наші, українські авіабомби і ракети на 7-му році односібного правління Голобородька? Це відповідь однією бомбою на тисячі КАБів і ракет ворога? Ну що можна сказати - потужно.
показати весь коментар
26.01.2026 10:04 Відповісти
Дали б нам в 23-му такі авіабомби і тоді наш контр наступ не захлинувся і ми вже були б в криму. А так суки партнери бояться весь час щоб московія не програла і щоб X yйло сохранів літсо ато він обідиться
показати весь коментар
26.01.2026 10:18 Відповісти
Припустимо, що партнери дуже погані і не дали нам такі бомби у 2023 році. А чому тоді такий мудрий, патріотичний і правильний Голоболродько не створив свої авіабомби? Що йому заважало? Грошей з допомоги було дуже багато. Просто йому заважало ставлення до України, яку він зневажав і зневажає по цей день. Одягання мілітарі і зачитування гарних промов - це ще не все. Всередині сидить совок, малорос і любітєль вього російського. Подивіться на його ОП, військово-цивільні адміністрації і уряд, чи Верховну Раду, там є українці? Голобородько добре дбає лише про себе і свою шобло міндічів. Потрібно дякувати, що партнери не дали тоді ці бомби кцапам. Порівняли дії сьогоднішьої США до нас і до кцапів? Отож.
показати весь коментар
26.01.2026 11:30 Відповісти
Гарно. Таких би новин штук 15ї на добу....
показати весь коментар
26.01.2026 12:26 Відповісти
#150 на добу
показати весь коментар
26.01.2026 12:27 Відповісти
Де наші три тисячі балістики і по 8 ''Фламінго'' на добу?
Про які українські бомби може йти мова, коли сьогоднішня влада просту міну не може зробити. Наштампували сотні тисяч браку.
показати весь коментар
26.01.2026 14:36 Відповісти
 
 