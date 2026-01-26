Авіація ЗСУ бомбою GBU-62 завдала точного удару по позиціям окупантів біля Дронівки
Українські пілоти продовжують демонструвати високу майстерність у використанні західного високоточного озброєння. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис успішного авіаудару по позиціях російських загарбників у районі населеного пункту Дронівка.
Українські воїни, використовуючи модернізовану авіаційну техніку, відпрацювали по ворожому об’єкту американською високоточною авіабомбою #GBU62 (JDAM-ER).
Деталі операції:
-
Локація: Район Дронівки, де окупанти намагалися облаштувати оборонні позиції.
-
Озброєння: Бомба GBU-62, яка завдяки крилам та системі корекції здатна вражати цілі на значній відстані з мінімальним відхиленням.
-
Результат: Пряме влучання перетворило ворожу позицію на купу каміння та брухту.
"Майстерні Соколята на НАТІвській техніці розвалюють ворожі позиції американськими "найомнічєскими" бомбами GBU-62 біля Дронівки", - йдеться у коментарі до відео.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Особливості: Здатність пробивати укріплення та вибухати з високою точністю, відхилення (CEP) - близько 10-11 метрів.
Про які українські бомби може йти мова, коли сьогоднішня влада просту міну не може зробити. Наштампували сотні тисяч браку.