Авіація ЗСУ бомбою GBU-62 завдала точного удару по позиціям окупантів біля Дронівки

Українські пілоти продовжують демонструвати високу майстерність у використанні західного високоточного озброєння. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис успішного авіаудару по позиціях російських загарбників у районі населеного пункту Дронівка.

Українські воїни, використовуючи модернізовану авіаційну техніку, відпрацювали по ворожому об’єкту американською високоточною авіабомбою #GBU62 (JDAM-ER).

Деталі операції:

Локація: Район Дронівки, де окупанти намагалися облаштувати оборонні позиції.

Озброєння: Бомба GBU-62, яка завдяки крилам та системі корекції здатна вражати цілі на значній відстані з мінімальним відхиленням.

Результат: Пряме влучання перетворило ворожу позицію на купу каміння та брухту.

"Майстерні Соколята на НАТІвській техніці розвалюють ворожі позиції американськими "найомнічєскими" бомбами GBU-62 біля Дронівки", - йдеться у коментарі до відео.

