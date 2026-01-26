Камера GoPro рашиста зафиксировала момент удара украинского дрона по технике РФ

В сети опубликовали кадры, на которых ударный беспилотник Вооруженных сил Украины попадает во вражеский автомобиль УАЗ "Буханку" и взрывает его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант снял видео на камеру GoPro.

Во время движения по дороге рашисты выбежали из машины и пытались сбить БПЛА, однако через несколько секунд произошло попадание в технику.

На последних секундах видео видно еще технику сзади, которая осталась заблокированной и не смогла двигаться вперед.

