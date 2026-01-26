Камера GoPro рашиста зафиксировала момент удара украинского дрона по технике РФ
В сети опубликовали кадры, на которых ударный беспилотник Вооруженных сил Украины попадает во вражеский автомобиль УАЗ "Буханку" и взрывает его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант снял видео на камеру GoPro.
Во время движения по дороге рашисты выбежали из машины и пытались сбить БПЛА, однако через несколько секунд произошло попадание в технику.
На последних секундах видео видно еще технику сзади, которая осталась заблокированной и не смогла двигаться вперед.
не їде...
Я маю мисливський стаж більше 30 років. І знаю, як б"ють по рухомій цілі (особливо, по птахах). Тому бачу, що цей придурок не "веде стволом", а молотить у фіксовану точку, як по підвішеній на гілці консервній банці...