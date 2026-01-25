Пилоты 47-й бригады "Магура" перехватили и сбили 22 российских БПЛА
Воины подразделения "Sky Wars" ПВО 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" перехватили и сбили 22 российских беспилотника в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дронарями мастерски поражены 14 "Гербер", 5 "Шахедов" и 3 "Ланцеты" во время атаки на позиции Сил обороны и мирных жителей украинских городов.
Для сбивания целей украинские защитники использовали перехватчики "STING".
Видео боевой работы обнародовано в телеграм-канале подразделения.
Ранее сообщалось, что батальон SIGNUM сбил 33 вражеские "Молнии" на Лиманском направлении.
