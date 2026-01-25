Пограничники бригады "Сталевий Кордон" уничтожили миномет и 3 автомобиля оккупантов
Пограничники РУБпАК "Aquila" бригады "Сталевий Кордон" уничтожили технику и личный состав оккупантов на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники поразили 3 транспортных средства, антенну, 3 укрытия и миномет врага.
Кроме того, двое российских военных пытались спрятаться в зарослях от украинских FPV-дронов, однако были сразу найдены и ликвидированы.
Кадрами своей боевой работы пограничники поделились в официальном телеграм-канале ГПСУ.
