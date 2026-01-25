Прикордонники бригади "Сталевий Кордон" знищили міномет і 3 автівки окупантів

Прикордонники РУБпАК "Aquila" бригади "Сталевий Кордон" знищили техніку та особовий склад окупантів на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники уразили 3 транспортні засоби, антену, 3 укриття та міномет ворога.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Крім того, двоє російських військових намагалися сховатися в хащах від українських FPV-дронів, проте були одразу знайдені та ліквідовані.

Кадрами своєї бойової роботи прикордонники поділилися в офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

