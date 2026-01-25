УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7862 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
1 852 0

Прикордонники бригади "Сталевий Кордон" знищили міномет і 3 автівки окупантів

Прикордонники РУБпАК "Aquila" бригади "Сталевий Кордон" знищили техніку та особовий склад окупантів на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники уразили 3 транспортні засоби, антену, 3 укриття та міномет ворога.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Крім того, двоє російських військових намагалися сховатися в хащах від українських FPV-дронів, проте були одразу знайдені та ліквідовані.

Кадрами своєї бойової роботи прикордонники поділилися в офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

Дивіться також: Прикордонники бригади "Гарт" за три дні уразили 150 окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники 46-ї бригади зірвали штурм окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20867) ДПСУ Держприкордонслужба (6685) прикордонники (1226) знищення (10011) дрони (7982)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 