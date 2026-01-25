Прикордонники бригади "Гарт" за три дні уразили 150 окупантів на Харківщині
На півночі Харківської області ворог продовжує активні штурмові дії з декількох напрямків із метою прориву державного кордону України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонники бригади "Гарт" утримують свої позиції та відбивають атаки усіма наявними засобами озброєння.
За останні три дні втрати окупантів становлять 150 осіб: 73 знищено та 77 поранено.
