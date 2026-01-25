Пограничники бригады "Гарт" за три дня поразили 150 оккупантов в Харьковской области

На севере Харьковской области враг продолжает активные штурмовые действия по нескольким направлениям с целью прорыва государственной границы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники бригады "Гарт" удерживают свои позиции и отражают атаки всеми имеющимися средствами вооружения.

За последние три дня потери оккупантов составляют 150 человек: 73 уничтожены и 77 ранены.

