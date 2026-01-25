Пілоти 47-ї бригади "Маґура" перехопили та збили 22 російські БпЛА
Воїни підрозділу "Sky Wars" ППО 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" перехопили та збили 22 російські безпілотники у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дронарями майстерно уражено 14 "гербер", 5 "шахедів" та 3 "ланцети" під час атаки на позиції Сил оборони та мирних мешканців українських міст.
Для збиття цілей українські захисники використовували перехоплювачі "STING".
Відео бойової роботи оприлюднено у телеграм-каналі підрозділу.
Раніше повідомлялося, що батальйон SIGNUM збив 33 ворожі "Молнії" на Лиманському напрямку.
