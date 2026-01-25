Пілоти 47-ї бригади "Маґура" перехопили та збили 22 російські БпЛА

Воїни підрозділу "Sky Wars" ППО 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" перехопили та збили 22 російські безпілотники у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дронарями майстерно уражено 14 "гербер", 5 "шахедів" та 3 "ланцети" під час атаки на позиції Сил оборони та мирних мешканців українських міст.

Для збиття цілей українські захисники використовували перехоплювачі "STING".

Відео бойової роботи оприлюднено у телеграм-каналі підрозділу.

Раніше повідомлялося, що батальйон SIGNUM збив 33 ворожі "Молнії" на Лиманському напрямку.

25.01.2026 17:29 Відповісти
Велика подяка воїнам! Як вже затрахали ці мопеди!
показати весь коментар
25.01.2026 19:47 Відповісти
 
 