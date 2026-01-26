Авиация ВСУ бомбой GBU-62 нанесла точный удар по позициям оккупантов возле Дроновки

Украинские пилоты продолжают демонстрировать высокое мастерство в использовании западного высокоточного вооружения. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешного авиаудара по позициям российских захватчиков в районе населенного пункта Дроновка.

Украинские воины, используя модернизированную авиационную технику, отработали по вражескому объекту американской высокоточной авиабомбой #GBU62 (JDAM-ER).

Детали операции:

  • Локация: Район Дроновки, где оккупанты пытались обустроить оборонительные позиции.

  • Вооружение: Бомба GBU-62, которая благодаря крыльям и системе коррекции способна поражать цели на значительном расстоянии с минимальным отклонением.

  • Результат: Прямое попадание превратило вражескую позицию в кучу камней и металлолома.

"Мастерские Соколята на НАТИвской технике разваливают вражеские позиции американскими "наемническими" бомбами GBU-62 возле Дроновки", - говорится в комментарии к видео.

Маса БЧ: (230 кг або 250 кг в залежності від джерела).

Особливості: Здатність пробивати укріплення та вибухати з високою точністю, відхилення (CEP) - близько 10-11 метрів.
26.01.2026 09:46 Ответить
500 фунтов = 226,79 кг, дальность 70+ км при хороших условиях.
26.01.2026 19:20 Ответить
А де наші, українські авіабомби і ракети на 7-му році односібного правління Голобородька? Це відповідь однією бомбою на тисячі КАБів і ракет ворога? Ну що можна сказати - потужно.
26.01.2026 10:04 Ответить
Дали б нам в 23-му такі авіабомби і тоді наш контр наступ не захлинувся і ми вже були б в криму. А так суки партнери бояться весь час щоб московія не програла і щоб X yйло сохранів літсо ато він обідиться
26.01.2026 10:18 Ответить
Припустимо, що партнери дуже погані і не дали нам такі бомби у 2023 році. А чому тоді такий мудрий, патріотичний і правильний Голоболродько не створив свої авіабомби? Що йому заважало? Грошей з допомоги було дуже багато. Просто йому заважало ставлення до України, яку він зневажав і зневажає по цей день. Одягання мілітарі і зачитування гарних промов - це ще не все. Всередині сидить совок, малорос і любітєль вього російського. Подивіться на його ОП, військово-цивільні адміністрації і уряд, чи Верховну Раду, там є українці? Голобородько добре дбає лише про себе і свою шобло міндічів. Потрібно дякувати, що партнери не дали тоді ці бомби кцапам. Порівняли дії сьогоднішьої США до нас і до кцапів? Отож.
26.01.2026 11:30 Ответить
Гарно. Таких би новин штук 15ї на добу....
26.01.2026 12:26 Ответить
#150 на добу
26.01.2026 12:27 Ответить
Де наші три тисячі балістики і по 8 ''Фламінго'' на добу?
Про які українські бомби може йти мова, коли сьогоднішня влада просту міну не може зробити. Наштампували сотні тисяч браку.
26.01.2026 14:36 Ответить
 
 