155-я бригада уничтожила дронами 10 оккупантов и 7 единиц техники в Покровске

Бойцы 155-й отдельной механизированной бригады ликвидировали личный состав оккупантов и вражескую технику в Покровске и окрестностях города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники поразили не менее 10 рашистов и 7 единиц техники.

В частности, было уничтожено:

5 автомобилей,

2 квадроцикла.

Также на кадрах видно, как один из БПЛА влетает в группу захватчиков среди открытой местности, а другой залетает во вражеский блиндаж с врагом внутри и взрывается.

Еще один военный РФ сначала пытался отстреливаться от украинской огневой атаки, однако через несколько секунд направил автомат себе к виску и самоликвидировался.

