4 825 4
155-я бригада уничтожила дронами 10 оккупантов и 7 единиц техники в Покровске
Бойцы 155-й отдельной механизированной бригады ликвидировали личный состав оккупантов и вражескую технику в Покровске и окрестностях города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники поразили не менее 10 рашистов и 7 единиц техники.
В частности, было уничтожено:
- 5 автомобилей,
- 2 квадроцикла.
Также на кадрах видно, как один из БПЛА влетает в группу захватчиков среди открытой местности, а другой залетает во вражеский блиндаж с врагом внутри и взрывается.
Еще один военный РФ сначала пытался отстреливаться от украинской огневой атаки, однако через несколько секунд направил автомат себе к виску и самоликвидировался.
Кадрами бойцы поделились в телеграм-канале.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий26.01.2026 19:04 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий26.01.2026 19:05 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Sergey #606813
показать весь комментарий26.01.2026 19:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий26.01.2026 23:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль