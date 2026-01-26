РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9018 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Оккупанты-самоубийцы Боевые действия на Покровском направлении Самоубийство оккупантов на поле боя
4 825 4

155-я бригада уничтожила дронами 10 оккупантов и 7 единиц техники в Покровске

Бойцы 155-й отдельной механизированной бригады ликвидировали личный состав оккупантов и вражескую технику в Покровске и окрестностях города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники поразили не менее 10 рашистов и 7 единиц техники.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В частности, было уничтожено:

  • 5 автомобилей,
  • 2 квадроцикла.

Также на кадрах видно, как один из БПЛА влетает в группу захватчиков среди открытой местности, а другой залетает во вражеский блиндаж с врагом внутри и взрывается.

Еще один военный РФ сначала пытался отстреливаться от украинской огневой атаки, однако через несколько секунд направил автомат себе к виску и самоликвидировался.

Кадрами бойцы поделились в телеграм-канале.

Смотрите также: Камера GoPro рашиста зафиксировала момент удара украинского дрона по технике РФ. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 120-я бригада ТрО поразила "замаскированного" оккупанта прямым ударом дрона в голову. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22665) уничтожение (9709) дроны (6963) Покровск (1285) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (69)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна робота-респект...
показать весь комментарий
26.01.2026 19:04 Ответить
Слава воїнам ЗСУ! 155 ОМБРр ЗСУ - РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
26.01.2026 19:05 Ответить
За 153 тю чути взагалі щось? Вона хоч існує?
показать весь комментарий
26.01.2026 19:32 Ответить
Дяка Захисникам!!!
показать весь комментарий
26.01.2026 23:41 Ответить
 
 