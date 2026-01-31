Сили спеціальних операцій врятували українського захисника у "сірій зоні"

Оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій врятували українського захисника у "сірій зоні", який відбився від свого підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання бойових завдань воїни ССО виявили бійця ЗСУ, який протягом кількох тижнів намагався вийти до позицій українських військових після того, як відбився від своїх побратимів.

Також бійці ССО додають, що військовому одразу надали першу допомогу та евакуювали у безпечне місце.

