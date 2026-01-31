Сили спеціальних операцій врятували українського захисника у "сірій зоні"

Оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій врятували українського захисника у "сірій зоні", який відбився від свого підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання бойових завдань воїни ССО виявили бійця ЗСУ, який протягом кількох тижнів намагався вийти до позицій українських військових після того, як відбився від своїх побратимів.

Також бійці ССО додають, що військовому одразу надали першу допомогу та евакуювали у безпечне місце.

Честь і хвала, хлопцям.
31.01.2026 13:28 Відповісти
Молодці!!!
31.01.2026 13:34 Відповісти
Де там можна непомітно блукати "кілька тижнів" ...?
31.01.2026 13:46 Відповісти
місця треба знати...
31.01.2026 14:15 Відповісти
А командир в цього бійця є?кілька тижнів людина блукає по лінії зіткнення і його не бачить ніхто. Дивна ситуація.
31.01.2026 14:32 Відповісти
Дивно , що свої не побачили , а ще дивніше , що не побачили каци - бо тоді б , вже давно , він 200 став ...
щось тут не те
31.01.2026 14:47 Відповісти
та й війна не справжня !
31.01.2026 18:08 Відповісти
яка вона не справжня? мені Шахід недавно чуть на голову не впав...
31.01.2026 18:20 Відповісти
Хай Господь Бог береже кожного українця і українку, які боронять Рідну Землю від оскаженілих кацапських уйобків!
Слава Україні!
Героям Слава!
31.01.2026 23:31 Відповісти
 
 