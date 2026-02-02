Рій FPV-дронів Сил оборони врятував 4 українських військових від полону біля Покровська
Біля Покровська дрони Сил оборони врятували українських військових від полону та знищили окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чотирьох українських військових захопила диверсійно-розвідувальна група росіян під час штурму спостережного пункту.
Згодом групу противника, яка супроводжувала наших воїнів, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість.
На допомогу миттєво вилетіли ударні дрони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.
Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало противника й відвернуло його увагу. Цим скористалися українські військові - і їм вдалося вирватися з ворожого полону.
Натомість російські військові намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювало понад 10 українських ударних дронів, що знищили вщент рашистів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Смерть московітам ****** в Україні та продажнім мусорам, які виконують замовні напади на Патріотів України, які Захищають Україну!!
Слава Україні!
Будет повтор видеосюжета в третий раз для тех, кто у рашистов отслеживает информационный контент Украины и предыдущие два раза пропустили?