Рій FPV-дронів Сил оборони врятував 4 українських військових від полону біля Покровська

Біля Покровська дрони Сил оборони врятували українських військових від полону та знищили окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чотирьох українських військових захопила диверсійно-розвідувальна група росіян під час штурму спостережного пункту.

Згодом групу противника, яка супроводжувала наших воїнів, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість.

На допомогу миттєво вилетіли ударні дрони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.

Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало противника й відвернуло його увагу. Цим скористалися українські військові - і їм вдалося вирватися з ворожого полону.

Натомість російські військові намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювало понад 10 українських ударних дронів, що знищили вщент рашистів.

+12
лупайте їх, хлопці, шо би у вас ручєнькі не боліли!
02.02.2026 23:30 Відповісти
+9
Героям України слава !!
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
02.02.2026 23:30 Відповісти
+7
Молодцы, отличная работа.
02.02.2026 23:48 Відповісти
02.02.2026 23:30 Відповісти
Як 4 українських військових могли здатись в полон? Чому вони не вступили в бій з росіянами? Хто ці доблесні воїни яких без спротиву захопили росіяни?
03.02.2026 11:21 Відповісти
02.02.2026 23:30 Відповісти
брат за брата!
02.02.2026 23:33 Відповісти
02.02.2026 23:48 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Смерть московітам ****** в Україні та продажнім мусорам, які виконують замовні напади на Патріотів України, які Захищають Україну!!
Слава Україні!
03.02.2026 01:18 Відповісти
Навіки Героям Слава!
03.02.2026 01:37 Відповісти
Цікаво, чому ці довбні не прикрились нашими полоненими? Це ж саме перше, що зазвичай робиться, як би це цинічно не звучало.
03.02.2026 07:10 Відповісти
03.02.2026 08:51 Відповісти
Что ж... Теперь пишу открытым текстом - такие публмкации, а тем более - повторные, создают угрозу нашим пленным. Рашисты могут при первом "шорохе" просто расстрелять их.

Будет повтор видеосюжета в третий раз для тех, кто у рашистов отслеживает информационный контент Украины и предыдущие два раза пропустили?
03.02.2026 11:25 Відповісти
 
 