Рій FPV-дронів Сил оборони врятував 4 українських військових від полону біля Покровська

Біля Покровська дрони Сил оборони врятували українських військових від полону та знищили окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чотирьох українських військових захопила диверсійно-розвідувальна група росіян під час штурму спостережного пункту.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Згодом групу противника, яка супроводжувала наших воїнів, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість.

На допомогу миттєво вилетіли ударні дрони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.

Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало противника й відвернуло його увагу. Цим скористалися українські військові - і їм вдалося вирватися з ворожого полону.

Натомість російські військові намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювало понад 10 українських ударних дронів, що знищили вщент рашистів.

Дивіться також: Бригада "Гарт" відбила штурми та ліквідувала 51 окупанта на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 77-а бригада ліквідувала групи піхоти ворога на Куп’янському напрямку. ВIДЕО