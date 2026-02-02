77-а бригада ліквідувала групи піхоти ворога на Куп’янському напрямку
На Куп’янському напрямку пілоти 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади знищили особовий склад військових РФ, який намагався просуватися на цьому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник намагається просуватися пішими групами піхоти, проте дронарі вчасно виявляють та знищують ворога.
Зокрема, на кадрах уражено:
- 6 рашистів ліквідовано БпЛА,
- 2 підірвалися на міні,
- засіб РЕБ,
- безпілотник.
"Робота триває. Напрямок - під контролем", - додають бійці під опублікованим відео у своєму телеграм-каналі.
