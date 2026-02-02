Оператори дронів 429-ї бригади "Ахіллес" знищили понад 100 БпЛА окупантів за місяць

Сили безпілотних систем здійснюють системне виявлення, ідентифікацію та ураження ударних і розвідувальних БпЛА противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійцями 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" тільки за поточний місяць було уражено понад 100 повітряних цілей.

"Перехоплення та знищення БпЛА противника суттєво знижує його здатність вести повітряну розвідку, коригувати артилерійський вогонь, а також обмежує можливості завдання ударів по тилових об’єктах і позиціях Сил оборони", - додається у коментарях під відео.

