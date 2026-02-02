Операторы дронов 429-й бригады "Ахиллес" уничтожили более 100 БПЛА оккупантов за месяц
Силы беспилотных систем осуществляют системное обнаружение, идентификацию и поражение ударных и разведывательных БПЛА противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцами 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" только за текущий месяц было поражено более 100 воздушных целей.
"Перехват и уничтожение БПЛА противника существенно снижает его способность вести воздушную разведку, корректировать артиллерийский огонь, а также ограничивает возможности нанесения ударов по тыловым объектам и позициям Сил обороны", - добавляется в комментариях под видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А може потрібно було 200?