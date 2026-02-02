Дроны-бомбардировщики 43-й бригады отразили штурм и уничтожили "бронечерепаху" оккупантов

Украинские защитники 43-й бригады ВСУ с помощью ударных дронов отразили штурм рашистов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытался прорваться к позициям бригады, однако БПЛА остановили "бронечерепаху" для дальнейшего уничтожения техники.

Вследствие остановки наступления на кадрах видно, как пилоты нанесли удары тяжелыми боеприпасами с дронов-бомбардировщиков.

