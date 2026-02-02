Минус 63 рашиста и 390 БПЛА в городе Часов Яр: боевая работа 24-й бригады

В течение недели в городе Часов Яр Донецкой области наблюдается ухудшение погоды, а противник, пользуясь туманами и снегопадами, бросает в бой штурмовые группы, наносит удары реактивной артиллерией, применяет квадроциклы и наземные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на ухудшение видимости, воины 24-й бригады вместе с дружественными подразделениями продолжают обнаруживать и уничтожать оккупантов.

Потери противника за неделю:

  • 63 человека убитыми и 55 ранеными;
  • 390 БПЛА различных типов;
  • 1 пушка;
  • 6 антенн;
  • 2 багги;
  • 6 квадроциклов и автомобиль;
  • 2 полевых склада.

Кадрами воины поделились в своем телеграм-канале.

добре..
02.02.2026 17:51 Ответить
"Часікі"!!! Пам'ятаю....
Як би там не було, але "часікі" працюють, як надійний швейцарський годинник....
02.02.2026 18:13 Ответить
 
 