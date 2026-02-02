Минус 63 рашиста и 390 БПЛА в городе Часов Яр: боевая работа 24-й бригады
В течение недели в городе Часов Яр Донецкой области наблюдается ухудшение погоды, а противник, пользуясь туманами и снегопадами, бросает в бой штурмовые группы, наносит удары реактивной артиллерией, применяет квадроциклы и наземные дроны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на ухудшение видимости, воины 24-й бригады вместе с дружественными подразделениями продолжают обнаруживать и уничтожать оккупантов.
Потери противника за неделю:
- 63 человека убитыми и 55 ранеными;
- 390 БПЛА различных типов;
- 1 пушка;
- 6 антенн;
- 2 багги;
- 6 квадроциклов и автомобиль;
- 2 полевых склада.
Кадрами воины поделились в своем телеграм-канале.
Як би там не було, але "часікі" працюють, як надійний швейцарський годинник....