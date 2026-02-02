Минус 63 рашиста и 390 БПЛА в городе Часов Яр: боевая работа 24-й бригады

В течение недели в городе Часов Яр Донецкой области наблюдается ухудшение погоды, а противник, пользуясь туманами и снегопадами, бросает в бой штурмовые группы, наносит удары реактивной артиллерией, применяет квадроциклы и наземные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на ухудшение видимости, воины 24-й бригады вместе с дружественными подразделениями продолжают обнаруживать и уничтожать оккупантов.

Потери противника за неделю:

63 человека убитыми и 55 ранеными;

390 БПЛА различных типов;

1 пушка;

6 антенн;

2 багги;

6 квадроциклов и автомобиль;

2 полевых склада.

Кадрами воины поделились в своем телеграм-канале.

