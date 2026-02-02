Мінус 63 рашисти та 390 БпЛА у місті Часів Яр: бойова робота 24-ї бригади

Впродовж тижня в місті Часів Яр Донецької області спостерігається погіршення погоди, а противник користуючись туманами та снігопадами кидає в бій штурмові групи, завдає ударів реактивною артилерією, застосовує квадроцикли та наземні дрони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри ускладнення видимості, воїни 24-ї бригади разом із дружніми підрозділами продовжують виявляти та знищувати окупантів.

Втрати противника за тиждень:

63 особи вбитими та 55 пораненими;

390 БпЛА різних типів;

1 гармата;

6 антен;

2 багі;

6 квадроциклів та автомобіль;

2 польових склади.

Кадрами воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.

