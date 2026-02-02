Мінус 63 рашисти та 390 БпЛА у місті Часів Яр: бойова робота 24-ї бригади

Впродовж тижня в місті Часів Яр Донецької області спостерігається погіршення погоди, а противник користуючись туманами та снігопадами кидає в бій штурмові групи, завдає ударів реактивною артилерією, застосовує квадроцикли та наземні дрони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри ускладнення видимості, воїни 24-ї бригади разом із дружніми підрозділами продовжують виявляти та знищувати окупантів.

Втрати противника за тиждень:

  • 63 особи вбитими та 55 пораненими;
  • 390 БпЛА різних типів;
  • 1 гармата;
  • 6 антен;
  • 2 багі;
  • 6 квадроциклів та автомобіль;
  • 2 польових склади.

Кадрами воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.

добре..
02.02.2026 17:51 Відповісти
"Часікі"!!! Пам'ятаю....
Як би там не було, але "часікі" працюють, як надійний швейцарський годинник....
02.02.2026 18:13 Відповісти
 
 