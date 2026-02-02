Мінус 63 рашисти та 390 БпЛА у місті Часів Яр: бойова робота 24-ї бригади
Впродовж тижня в місті Часів Яр Донецької області спостерігається погіршення погоди, а противник користуючись туманами та снігопадами кидає в бій штурмові групи, завдає ударів реактивною артилерією, застосовує квадроцикли та наземні дрони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри ускладнення видимості, воїни 24-ї бригади разом із дружніми підрозділами продовжують виявляти та знищувати окупантів.
Втрати противника за тиждень:
- 63 особи вбитими та 55 пораненими;
- 390 БпЛА різних типів;
- 1 гармата;
- 6 антен;
- 2 багі;
- 6 квадроциклів та автомобіль;
- 2 польових склади.
Кадрами воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.
Як би там не було, але "часікі" працюють, як надійний швейцарський годинник....