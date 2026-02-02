Дрони-бомбардувальники 43-ї бригади відбили штурм та знищили "броне-черепаху" окупантів
Українські захисники 43-ї бригади ЗСУ за допомогою ударних дронів відбили штурм рашистів у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник намагався прорватися до позицій бригади, проте БпЛА зупинили "броне-черепаху" для подальшого знищення техніки.
У результаті зупинки наступу на кадрах видно, як пілоти завдали ударів важкими боєприпасами з дронів-бомбардувальників.
