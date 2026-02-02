77-я бригада ликвидировала группы пехоты врага на Купянском направлении

На Купянском направлении пилоты 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады уничтожили личный состав военных РФ, который пытался продвигаться в этом направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытается продвигаться пешими группами пехоты, однако дронари вовремя обнаруживают и уничтожают врага.

В частности, на кадрах поражено:

  • 6 рашистов ликвидировано БПЛА,
  • 2 подорвались на мине,
  • средство РЭБ,
  • беспилотник.

"Работа продолжается. Направление - под контролем", - добавляют бойцы под опубликованным видео в своем телеграм-канале.

02.02.2026 23:13 Ответить
Смерть свинособакам і **********!
02.02.2026 23:21 Ответить
Нашим Воїнам щира подяка за знищення кацапʼя на нашій
землі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
02.02.2026 23:21 Ответить
 
 