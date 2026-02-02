77-я бригада ликвидировала группы пехоты врага на Купянском направлении
На Купянском направлении пилоты 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады уничтожили личный состав военных РФ, который пытался продвигаться в этом направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытается продвигаться пешими группами пехоты, однако дронари вовремя обнаруживают и уничтожают врага.
В частности, на кадрах поражено:
- 6 рашистов ликвидировано БПЛА,
- 2 подорвались на мине,
- средство РЭБ,
- беспилотник.
"Работа продолжается. Направление - под контролем", - добавляют бойцы под опубликованным видео в своем телеграм-канале.
