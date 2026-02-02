Уразили понад 200 рашистів та 722 БпЛА за січень 2026 року: бойова робота бригади "Хартія"
Бійці 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" за січень 2026 року уразили понад 200 окупантів та 722 безпілотники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бригада продовжує надійно тримати оборону та знищувати противника на Харківському напрямку.
Серед втрат ворога за січень:
- ліквідовано 159 окупантів,
- поранено — 54,
- уражено 722 БпЛА,
- 226 укриттів,
- 77 одиниць техніки.
Кадри опублікували бійці у своєму телеграм-каналі.
