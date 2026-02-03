Учебный центр FPV и станцию РЭБ рашистов поразили Силы обороны, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины нанесли удар по учебному центру FPV, скоплению живой силы и станции РЭБ российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Учебный центр FPV
В ночь на 3 февраля на оккупированной территории Запорожской области, в районе н.п. Комыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов захватчиков.
Также было поражено сосредоточение живой силы рашистов в районе Хлеборобного на ВОТ Запорожской области.
Также 2 февраля поражено сосредоточение живой силы врага в районе н.п. Теребрено Белгородской области РФ.
Станция РЭБ
На оккупированной Донецкой области в районе н.п. Барановка зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы россиян.
Уточнение
По результатам предварительных мероприятий подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника, пораженной 2 февраля 2026 года на территории Белгородской области РФ.
Потери врага и масштаб ущерба уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль