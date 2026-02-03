Учебный центр FPV и станцию РЭБ рашистов поразили Силы обороны, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по учебному центру FPV, скоплению живой силы и станции РЭБ российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Учебный центр FPV

В ночь на 3 февраля на оккупированной территории Запорожской области, в районе н.п. Комыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов захватчиков.

Также было поражено сосредоточение живой силы рашистов в районе Хлеборобного на ВОТ Запорожской области.

Также 2 февраля поражено сосредоточение живой силы врага в районе н.п. Теребрено Белгородской области РФ.

Станция РЭБ

На оккупированной Донецкой области в районе н.п. Барановка зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы россиян.

Уточнение

По результатам предварительных мероприятий подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника, пораженной 2 февраля 2026 года на территории Белгородской области РФ.

Потери врага и масштаб ущерба уточняются.

