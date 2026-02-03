На Покровском направлении остановлено 48 штурмов врага, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросил 219 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7737 дронов-камикадзе и осуществил 3790 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 101 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Коломийка, Диброва Днепропетровской области;

Зализнычное, Горькое, Лесное, Воздвижовка, Барвиновка, Долинка, Копани, Приморское Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили одну атаку оккупантов, противник осуществил 127 обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону населенных пунктов Прилепка, Кутьковка, Фиголовка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 77-я бригада ликвидировала группы пехоты врага на Купянском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении враг провел десять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Дробышево, Ставок, Дибровы.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Калеников, Рай-Александровки, Платоновки, Закитного.

На Краматорском направлении противник осуществил одну атаку в направлении населенного пункта Червоное.

На Константиновском направлении враг осуществил 12 атак вблизи населенных пунктов Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Новопаловки, Николайполья, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Светлое, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка, Шевченко, Гришино.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рой FPV-дронов Сил обороны спас 4 украинских военных от плена возле Покровска. ВИДЕО

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил шесть атак в районах Егоровки, Злагоды и в сторону Ивановки, Остаповского.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов - в районе Гуляйполя, Дорожнянки и в сторону Святопетровки, Зализнычного, Доброполья, Зеленого.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Приморского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел одну неудачную наступательную операцию.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники противника, пять орудий на огневой позиции и склад боеприпасов российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 760 человек. Также враг потерял шесть танков, четыре боевые бронированные машины, 53 артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 1171 беспилотный летательный аппарат, 153 единицы автомобильной техники, единицу специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.