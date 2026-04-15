Двое бойцов 142-й ОМБр зачистили блиндаж с оккупантами и уклонились от сброса с дрона. ВИДЕО

Бойцы 2-го механизированного батальона 142-й отдельной механизированной бригады обнародовали кадры зачистки вражеского опорного пункта и боевой работы ударных дронов на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое украинских военных провели зачистку блиндажа, бросив внутрь гранату, и при этом смогли уклониться от сброса с вражеского БПЛА.

Кроме того, пилоты бригады ликвидировали живую силу противника с помощью FPV-дронов.

