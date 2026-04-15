Оккупант, охваченный мощным пламенем, горит в перелеске под наблюдением украинского дрона. ВИДЕО 18+

В сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, демонстрирующая результаты успешной работы украинских защитников по демилитаризации российских оккупационных войск. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На кадрах, зафиксированных украинским беспилотником, видно тело уже ликвидированного российского захватчика. Оккупант находится в перелеске, а его тело полностью охвачено мощным пламенем.

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