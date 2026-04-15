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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Оккупант, охваченный мощным пламенем, горит в перелеске под наблюдением украинского дрона. ВИДЕО 18+

В сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, демонстрирующая результаты успешной работы украинских защитников по демилитаризации российских оккупационных войск. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На кадрах, зафиксированных украинским беспилотником, видно тело уже ликвидированного российского захватчика. Оккупант находится в перелеске, а его тело полностью охвачено мощным пламенем.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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армия РФ (23351) уничтожение (10273) дроны (7642)
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Топ комментарии
+12
На окупанта сруськага, зійшов благодатний вогонь з України, за його злочини в ній!! Орчиця задоволена, і може уже собі шукати ного члЄНА для своєї ячейкі *********!!! 9 днів, 40 днів, і ….. - А эта свадьба свадьба свадьба пела и плясала. И крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало. И неба было мало и земли. Широкой этой ..., хто на новенькава????!!
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15.04.2026 14:55 Ответить
+10
Хорошо **** горит, видать падло проспиртованный...
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15.04.2026 15:22 Ответить
+5
Данко туєв. Ще до пекла не попав, а вже потрапив під виїздну сесію чортів!
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15.04.2026 14:55 Ответить

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