Окупант, охоплений потужним полум’ям, горить у переліску під наглядом українського дрона. ВIДЕО 18+

У мережі оприлюднено відеозапис об'єктивного контролю, що демонструє результати успішної роботи українських захисників із демілітаризації російських окупаційних військ. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На кадрах, зафіксованих українським безпілотником, видно тіло вже ліквідованого російського загарбника. Окупант у переліску, а його тіло повністю охоплене потужним полум'ям.

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