Окупант, охоплений потужним полум’ям, горить у переліску під наглядом українського дрона. ВIДЕО 18+
У мережі оприлюднено відеозапис об'єктивного контролю, що демонструє результати успішної роботи українських захисників із демілітаризації російських окупаційних військ. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На кадрах, зафіксованих українським безпілотником, видно тіло вже ліквідованого російського загарбника. Окупант у переліску, а його тіло повністю охоплене потужним полум'ям.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+12 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар15.04.2026 14:55 Відповісти Посилання
+10 Серый Вовк
показати весь коментар15.04.2026 15:22 Відповісти Посилання
+5 Lax Klyaks
показати весь коментар15.04.2026 14:55 Відповісти Посилання
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