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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупант, охоплений потужним полум’ям, горить у переліску під наглядом українського дрона. ВIДЕО 18+

У мережі оприлюднено відеозапис об'єктивного контролю, що демонструє результати успішної роботи українських захисників із демілітаризації російських окупаційних військ. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На кадрах, зафіксованих українським безпілотником, видно тіло вже ліквідованого російського загарбника. Окупант  у переліску, а його тіло повністю охоплене потужним полум'ям.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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армія рф (21571) знищення (10592) дрони (8743)
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Топ коментарі
+12
На окупанта сруськага, зійшов благодатний вогонь з України, за його злочини в ній!! Орчиця задоволена, і може уже собі шукати ного члЄНА для своєї ячейкі *********!!! 9 днів, 40 днів, і ….. - А эта свадьба свадьба свадьба пела и плясала. И крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало. И неба было мало и земли. Широкой этой ..., хто на новенькава????!!
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15.04.2026 14:55 Відповісти
+10
Хорошо **** горит, видать падло проспиртованный...
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15.04.2026 15:22 Відповісти
+5
Данко туєв. Ще до пекла не попав, а вже потрапив під виїздну сесію чортів!
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15.04.2026 14:55 Відповісти

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