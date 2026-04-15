"Дорога смерті" на греблі під Покровськом: 12 одиниць знищеної техніки армії РФ та рештки чотирьох окупантів. ВIДЕО
У мережі з'явилося відео, зняте російським окупантом, який демонструє катастрофічні втрати своїх підрозділів на Покровському напрямку. Кадри зафіксували наслідки роботи українських безпілотників на вузькій та вразливій ділянці фронту. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Загарбник фільмує свою поїздку ґрунтовою дорогою, що проходить через греблю. Цей логістичний шлях став справжньою пасткою для окупаційних військ.
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