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Десантники 7-го корпусу ДШВ за 10 днів квітня уразили 483 окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО
Підрозділи безпілотних систем у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ продовжують ефективно стримувати наступ противника у Покровській агломерації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки роботі Координаційного центру БпС вдається зривати плани ворога та завдавати значних втрат.
Зазначається, що безпілотна компонента дозволяє уражати не лише живу силу, а й техніку противника, зокрема артилерію, яку окупанти намагаються підтягувати до Покровська.
За період з 1 по 10 квітня зафіксовано такі втрати ворога:
- ліквідовано та поранено - 483 окупанти;
- знищено та пошкоджено 28 одиниць бронетехніки та артилерійських систем;
- 26 вантажних і легкових автомобілів;
- 23 квадроцикли та мотоцикли;
- 309 укриттів противника.
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