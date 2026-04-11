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Десантники 7-го корпусу ДШВ за 10 днів квітня уразили 483 окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Підрозділи безпілотних систем у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ продовжують ефективно стримувати наступ противника у Покровській агломерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки роботі Координаційного центру БпС вдається зривати плани ворога та завдавати значних втрат.

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Зазначається, що безпілотна компонента дозволяє уражати не лише живу силу, а й техніку противника, зокрема артилерію, яку окупанти намагаються підтягувати до Покровська.

За період з 1 по 10 квітня зафіксовано такі втрати ворога:

  • ліквідовано та поранено - 483 окупанти;
  • знищено та пошкоджено 28 одиниць бронетехніки та артилерійських систем;
  • 26 вантажних і легкових автомобілів;
  • 23 квадроцикли та мотоцикли;
  • 309 укриттів противника.

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Автор: 

армія рф (21544) знищення (10564) Донецька область (11519) ДШВ Десантно-штурмові війська (499) дрони (8721) Покровськ (1362) Покровський район (1815)
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