Російський удар по Сумщині знищив палац Харитоненка XIX століття. ВIДЕО

У Сумській області внаслідок російських обстрілів знищено палац Харитоненка, розташований у селі Кияниця Юнаківської громади поблизу кордону з РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Кордон.Медіа.

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На оприлюдненому відео з дрона видно, що від історичної будівлі залишилися лише палаючі руїни. Маєток знаходився приблизно за 15 кілометрів від російського кордону, що робило його вразливим до регулярних обстрілів.

Палац був зведений у 1890 році відомим цукровим магнатом і меценатом Іваном Харитоненком. Будівлю спорудили на березі ставка, а навколо заклали парк із понад 70 видами рослин. Після смерті підприємця садиба перейшла у спадок його племінниці Марії Ліщинській.

У радянський період первісне планування палацу було фактично знищене – будівлю переобладнали під туристичну базу. Згодом маєток занепав і тривалий час стояв зачиненим, очікуючи на реставрацію. До останнього часу територія парку та палацу перебувала у підпорядкуванні Сумського національного аграрного університету.

У місцевому медіа наголосили, що російські атаки спрямовані не лише на цивільну інфраструктуру, а й на знищення культурної спадщини України, яка формує історичну пам’ять та ідентичність.

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