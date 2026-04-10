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Новини Відео Захист культурної спадщини
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Російський удар по Сумщині знищив палац Харитоненка XIX століття. ВIДЕО

У Сумській області внаслідок російських обстрілів знищено палац Харитоненка, розташований у селі Кияниця Юнаківської громади поблизу кордону з РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише  місцеве видання Кордон.Медіа.

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На оприлюдненому відео з дрона видно, що від історичної будівлі залишилися лише палаючі руїни. Маєток знаходився приблизно за 15 кілометрів від російського кордону, що робило його вразливим до регулярних обстрілів.

Палац був зведений у 1890 році відомим цукровим магнатом і меценатом Іваном Харитоненком. Будівлю спорудили на березі ставка, а навколо заклали парк із понад 70 видами рослин. Після смерті підприємця садиба перейшла у спадок його племінниці Марії Ліщинській.

У радянський період первісне планування палацу було фактично знищене – будівлю переобладнали під туристичну базу. Згодом маєток занепав і тривалий час стояв зачиненим, очікуючи на реставрацію. До останнього часу територія парку та палацу перебувала у підпорядкуванні Сумського національного аграрного університету.

У місцевому медіа наголосили, що російські атаки спрямовані не лише на цивільну інфраструктуру, а й на знищення культурної спадщини України, яка формує історичну пам’ять та ідентичність.

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Автор: 

архітектура (89) обстріл (35161) Сумська область (4897) знищення (10562)
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Топ коментарі
+20
кацапи як середньовічні варвари самі живуть в смітниках і тому куди не всунулися і все до чого не дотягнуться намагаються зруйнувати і зробити звалище......
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10.04.2026 10:20 Відповісти
+11
Ну Лівадія таки Україні належить, думаю краще по "дворцу в Геленджике" вдарити
🤔 ото Трамп верещати буде 😁

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10.04.2026 10:27 Відповісти
+10
Кацапи - це великі потвори і терористи. Вони, як нам відомо з історії, ще з 12 століття знищують цивілізації сусідів. По шию в крові. Самі не живуть і іншим не дають.
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10.04.2026 10:27 Відповісти

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