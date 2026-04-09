Понад 1700 пам’яток і 2500 культурних об’єктів пошкоджено через війну, – Мінкульт

В Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено або зруйновано тисячі об’єктів культурної спадщини та інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство культури.

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Масштаби втрат

Станом на початок квітня 2026 року в Україні:

пошкоджено або зруйновано 1723 пам’ятки культурної спадщини;

постраждали 2524 об’єкти культурної інфраструктури;

повністю знищено 45 пам’яток.

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Серед пошкоджених пам’яток:

159 мають статус національного значення;

1403 – місцевого значення;

161 – щойно виявлені об’єкти.

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Географія руйнувань

Пошкодження зафіксовано у 18 областях України та в Києві.

Найбільше постраждали:

Харківська область – 349 об’єктів;

Херсонська – 302;

Одеська – 200;

Донецька – 195;

Київська область і Київ – 173.

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Втрати культурної інфраструктури

Загалом пошкоджено 2524 об’єкти культурної інфраструктури, з яких 518 повністю знищені.

Серед них:

клубні заклади – 1245;

бібліотеки – 872;

заклади мистецької освіти – 191;

музеї та галереї – 139;

театри, кінотеатри та філармонії – 52;

заповідники – 9;

парки та зоопарки – 11;

цирки – 4;

кіностудія у Києві.

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Обмеження в оцінці збитків

У Міністерстві культури наголошують, що реальні масштаби руйнувань можуть бути значно більшими.

Майже вся територія Луганської області, а також значні частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей залишаються тимчасово окупованими.

Це унеможливлює повний облік пошкоджених пам’яток культурної спадщини та об’єктів інфраструктури.

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