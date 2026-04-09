Понад 1700 пам’яток і 2500 культурних об’єктів пошкоджено через війну, – Мінкульт
В Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено або зруйновано тисячі об’єктів культурної спадщини та інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство культури.
Масштаби втрат
Станом на початок квітня 2026 року в Україні:
- пошкоджено або зруйновано 1723 пам’ятки культурної спадщини;
- постраждали 2524 об’єкти культурної інфраструктури;
- повністю знищено 45 пам’яток.
Серед пошкоджених пам’яток:
- 159 мають статус національного значення;
- 1403 – місцевого значення;
- 161 – щойно виявлені об’єкти.
Географія руйнувань
Пошкодження зафіксовано у 18 областях України та в Києві.
Найбільше постраждали:
- Харківська область – 349 об’єктів;
- Херсонська – 302;
- Одеська – 200;
- Донецька – 195;
- Київська область і Київ – 173.
Втрати культурної інфраструктури
Загалом пошкоджено 2524 об’єкти культурної інфраструктури, з яких 518 повністю знищені.
Серед них:
- клубні заклади – 1245;
- бібліотеки – 872;
- заклади мистецької освіти – 191;
- музеї та галереї – 139;
- театри, кінотеатри та філармонії – 52;
- заповідники – 9;
- парки та зоопарки – 11;
- цирки – 4;
- кіностудія у Києві.
Обмеження в оцінці збитків
У Міністерстві культури наголошують, що реальні масштаби руйнувань можуть бути значно більшими.
Майже вся територія Луганської області, а також значні частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей залишаються тимчасово окупованими.
Це унеможливлює повний облік пошкоджених пам’яток культурної спадщини та об’єктів інфраструктури.
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