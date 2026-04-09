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Новини Втрати України Захист культурної спадщини
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Понад 1700 пам’яток і 2500 культурних об’єктів пошкоджено через війну, – Мінкульт

Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки культури Харківщини, Херсонщини та Донеччини

В Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено або зруйновано тисячі об’єктів культурної спадщини та інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство культури.

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Масштаби втрат

Станом на початок квітня 2026 року в Україні:

  •  пошкоджено або зруйновано 1723 пам’ятки культурної спадщини;
  • постраждали 2524 об’єкти культурної інфраструктури;
  • повністю знищено 45 пам’яток.

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Серед пошкоджених пам’яток:

  •  159 мають статус національного значення;
  •  1403 – місцевого значення;
  •  161 – щойно виявлені об’єкти.

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Географія руйнувань

Пошкодження зафіксовано у 18 областях України та в Києві.

Найбільше постраждали:

  •  Харківська область – 349 об’єктів;
  •  Херсонська – 302;
  • Одеська – 200;
  • Донецька – 195;
  •  Київська область і Київ – 173.

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Втрати культурної інфраструктури

Загалом пошкоджено 2524 об’єкти культурної інфраструктури, з яких 518 повністю знищені.

Серед них:

  •  клубні заклади – 1245;
  • бібліотеки – 872;
  •  заклади мистецької освіти – 191;
  • музеї та галереї – 139;
  • театри, кінотеатри та філармонії – 52;
  •  заповідники – 9;
  •  парки та зоопарки – 11;
  • цирки – 4;
  •  кіностудія у Києві.

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Обмеження в оцінці збитків

У Міністерстві культури наголошують, що реальні масштаби руйнувань можуть бути значно більшими.

Майже вся територія Луганської області, а також значні частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей залишаються тимчасово окупованими.

Це унеможливлює повний облік пошкоджених пам’яток культурної спадщини та об’єктів інфраструктури.

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Автор: 

культура (468) руйнування (305) війна в Україні (8751)
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