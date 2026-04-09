Более 1700 памятников и 2500 культурных объектов повреждены из-за войны, – Минкульт
В Украине в результате полномасштабной агрессии России повреждены или разрушены тысячи объектов культурного наследия и инфраструктуры.
Министерство культуры сообщает.
Масштабы потерь
По состоянию на начало апреля 2026 года в Украине:
- повреждено или разрушено 1723 памятника культурного наследия;
- пострадали 2524 объекта культурной инфраструктуры;
- полностью уничтожено 45 памятников.
Среди поврежденных памятников:
- 159 имеют статус национального значения;
- 1403 – местного значения;
- 161 – только что обнаруженные объекты.
География разрушений
Повреждения зафиксированы в 18 областях Украины и в Киеве.
Больше всего пострадали:
- Харьковская область – 349 объектов;
- Херсонская – 302;
- Одесская – 200;
- Донецкая – 195;
- Киевская область и Киев – 173.
Потери культурной инфраструктуры
Всего повреждено 2524 объекта культурной инфраструктуры, из которых 518 полностью уничтожены.
Среди них:
- клубные заведения – 1245;
- библиотеки – 872;
- учреждения художественного образования – 191;
- музеи и галереи – 139;
- театры, кинотеатры и филармонии – 52;
- заповедники – 9;
- парки и зоопарки – 11;
- цирки – 4;
- киностудия в Киеве.
Ограничения в оценке ущерба
В Министерстве культуры отмечают, что реальные масштабы разрушений могут быть значительно больше.
Почти вся территория Луганской области, а также значительные части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей остаются временно оккупированными.
Это делает невозможным полный учет поврежденных памятников культурного наследия и объектов инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль