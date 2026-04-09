Более 1700 памятников и 2500 культурных объектов повреждены из-за войны, – Минкульт

Наибольшие разрушения понесли памятники культуры Харьковской, Херсонской и Донецкой областей

В Украине в результате полномасштабной агрессии России повреждены или разрушены тысячи объектов культурного наследия и инфраструктуры.

Масштабы потерь

По состоянию на начало апреля 2026 года в Украине:

  • повреждено или разрушено 1723 памятника культурного наследия;
  • пострадали 2524 объекта культурной инфраструктуры;
  • полностью уничтожено 45 памятников.

Среди поврежденных памятников:

  •  159 имеют статус национального значения;
  •  1403 – местного значения;
  •  161 – только что обнаруженные объекты.

География разрушений

Повреждения зафиксированы в 18 областях Украины и в Киеве.

Больше всего пострадали:

  •  Харьковская область – 349 объектов;
  •  Херсонская – 302;
  • Одесская – 200;
  • Донецкая – 195;
  •  Киевская область и Киев – 173.

Потери культурной инфраструктуры

Всего повреждено 2524 объекта культурной инфраструктуры, из которых 518 полностью уничтожены.

Среди них:

  •  клубные заведения – 1245;
  • библиотеки – 872;
  • учреждения художественного образования – 191;
  • музеи и галереи – 139;
  • театры, кинотеатры и филармонии – 52;
  • заповедники – 9;
  • парки и зоопарки – 11;
  • цирки – 4;
  • киностудия в Киеве.

Ограничения в оценке ущерба

В Министерстве культуры отмечают, что реальные масштабы разрушений могут быть значительно больше.

Почти вся территория Луганской области, а также значительные части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей остаются временно оккупированными.

Это делает невозможным полный учет поврежденных памятников культурного наследия и объектов инфраструктуры.

