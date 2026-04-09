Более 1700 памятников и 2500 культурных объектов повреждены из-за войны, – Минкульт

В Украине в результате полномасштабной агрессии России повреждены или разрушены тысячи объектов культурного наследия и инфраструктуры.

Масштабы потерь

По состоянию на начало апреля 2026 года в Украине:

повреждено или разрушено 1723 памятника культурного наследия;

пострадали 2524 объекта культурной инфраструктуры;

полностью уничтожено 45 памятников.

Среди поврежденных памятников:

159 имеют статус национального значения;

1403 – местного значения;

161 – только что обнаруженные объекты.

География разрушений

Повреждения зафиксированы в 18 областях Украины и в Киеве.

Больше всего пострадали:

Харьковская область – 349 объектов;

Херсонская – 302;

Одесская – 200;

Донецкая – 195;

Киевская область и Киев – 173.

Потери культурной инфраструктуры

Всего повреждено 2524 объекта культурной инфраструктуры, из которых 518 полностью уничтожены.

Среди них:

клубные заведения – 1245;

библиотеки – 872;

учреждения художественного образования – 191;

музеи и галереи – 139;

театры, кинотеатры и филармонии – 52;

заповедники – 9;

парки и зоопарки – 11;

цирки – 4;

киностудия в Киеве.

Ограничения в оценке ущерба

В Министерстве культуры отмечают, что реальные масштабы разрушений могут быть значительно больше.

Почти вся территория Луганской области, а также значительные части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей остаются временно оккупированными.

Это делает невозможным полный учет поврежденных памятников культурного наследия и объектов инфраструктуры.

